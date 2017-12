Let op: KNMI geeft code oranje, morgen extreem weer door sneeuw

Had jij voor morgen al plannen buitenhuis gemaakt? Dan is het wellicht een goed idee om deze af te zeggen. Het KNMI heeft namelijk voor morgen code oranje afgegeven: in vrijwel het hele land moet rekening worden gehouden met extreme weersomstandigheden door sneeuw.

Alleen op de Wadden en in Zeeland lijkt het mee te gaan vallen: daar geldt code geel. Vooral zondagochtend wordt zware overlast verwacht voor het verkeer. Plaatselijk kan zelfs tot 10 centimeter sneeuw vallen, aldus William Huizinga van Buienradar.

Gewijzigde dienstregeling NS

De NS heeft laten weten dat ze de dienstregeling aanpassen in verband met het winterweer.Op een aantal trajecten rijden minder treinen. Morgen is de eerste dag van de nieuwe dienstregeling, die veel gewijzigde treintijden met zich meebrengt. “We nemen het zekere voor het onzekere”, zegt NS.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP