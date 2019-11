Let op: voor déze 6 provincies is momenteel een 'stook-alert' afgegeven

Woon jij in Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland of Gelderland? Dan is het verstandig om vandaag geen gebruik te maken van je open haard. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft namelijk voor deze provincies een zogeheten ‘stook-alert’ afgegeven.

Het gezondheidsinstituut raadt mensen in deze provincies af hout te stoken omdat anders mensen in de omgeving gezondheidsklachten kunnen krijgen.

Ongezonde rook

Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden in de genoemde provincies ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Deze rook is ongezond, omdat bij de verbranding van hout schadelijke stoffen vrijkomen, zoals fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide.

Overlast in omgeving

Het RIVM begon op 1 november vorig jaar met het stookalert. Het alert is geen verbod, maar een advies. Het moet mensen bewust maken van het feit dat stoken bij sommige weersomstandigheden overlast kan veroorzaken in hun omgeving.

Morgen verbetering luchtkwaliteit

Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot morgenvroeg ongunstig. Daarna lijkt geleidelijk een noordwestelijke stroming op gang te komen, de windsnelheid neemt dan toe waardoor de rook zich meer verspreidt. Hierdoor verbetert ook de luchtkwaliteit.

