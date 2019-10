Leuk begin van de week: 3 dagen op een rij vallende sterren te zien

Zin in een romantisch avondje met je partner? Dan loont het om maandag, dinsdag of woensdag tot laat op te blijven: de kans is namelijk groot dat je op één van deze nachten vallende sterren gaat zien. Regel dus een lekker flesje wijn en een verrekijker en ga er lekker met z’n 2en voor zitten!

Vanaf morgen tot donderdag trekken de Orioniden over, één van de meest spectaculaire meteorenregens van het jaar.

Advertentie

Meeste sterren

Vooral in de nacht van dinsdag op woensdag zijn er volgens weerman Philippe Schambergen van Buienradar extra veel vallende sterren te zien, namelijk zo’n 20 tot 25 per uur. Helaas is er dan ook kans op laaghangende bewolking en mist, dus hou rekening met een eventuele teleurstelling.

Beste tijdstip

Ook in de nachten eromheen, van maandag op dinsdag en van woensdag op donderdag, zijn de meteoren te zien. Vooral woensdagavond wordt er weinig bewolking verwacht. Wel ontstaat er later die nacht mist. Volgens Schambergen kun je het beste rond 22.00 uur gaan kijken: “Dan hoef je ook minder lang op te blijven.”

Driekoningen

Voor een goed uitzicht kun je het beste op een donkere plak gaan staan en in een zuidelijke richting kijken. “Op ongeveer 55 graden. Dat is halverwege de grond (horizon) en het punt recht boven je hoofd,” aldus Schambergen. Hier is namelijk de Driekoningen te zien, de gordel van Orion: 3 sterren op ongeveer dezelfde afstand van elkaar. Rond dat punt beginnen de vallende sterren.

Nóg een kans

Mocht het je niet lukken om deze week tot zo laat op te blijven, is er ook geen reden tot paniek. Op zaterdag 14 december is er namelijk weer een meteorenregen te zien waarbij er ongeveer evenveel vallende sterren te zien zijn. Op zaterdag 4 januari zijn er zelfs 55 per uur te zien met het blote oog. “Al is het dan waarschijnlijk een stuk kouder, en dus minder aantrekkelijk om buiten te staan.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock