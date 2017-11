Leuk raadsel: zie jij welk kopje het eerste vol zou moeten zijn?

Een grappig raadsel gaat op dit moment het internet over. Je ziet hier een kan met koffie die over 4 kopjes wordt leeggegoten. De grote vraag is nu: welke van de 4 kopjes is het eerste vol?

Om heel eerlijk te zijn vonden wij deze best lastig. Terwijl het op het eerst oog vrij simpel lijkt. Wij zijn benieuwd of jij het meteen ziet…

Het zou best knap zijn als jij het wél ziet. Wat veel mensen namelijk niet was opgevallen, is dat sommige leidingen zijn afgesloten. Hierdoor kan de koffie uiteindelijk maar één kopje bereiken. Namelijk kopje 5!

Bron: Dailymail. Beeld: Twitter