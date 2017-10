Waarom het vandaag een leuke dag is voor kerstliefhebbers

Het leek nog heel lang te duren tot we de kerstboom weer neer mogen zetten, maar inmiddels is het oktober! Die decembermaand komt nu ineens toch echt wel dichtbij. Je zou er al bijna voor gaan shoppen (zie video).

Traditiegetrouw wordt in de eerste week van oktober daarom de themazender Sky Radio Christmas Station geopend. Oud-hockeysters (en groot kerstliefhebbers) Ellen Hoog en Naomi van As zetten de schuiven open en daarmee kan er vanaf vandaag weer worden geluisterd naar de grootste kersthits. Het eerste nummer werd aangekondigd door Ellen, Naomi en de kerstman en dat was natuurlijk All I Want For Christmas van Mariah Carey.

Bron: Mediacourant.nl. Beeld: iStock, ANP.