14 leuke dingen om te doen als je je verveelt dit weekend

Het gaat dit weekend helaas weer regenen. Gelukkig hoef je je niet te vervelen, want ook binnen kun je genoeg leuke dingen doen.

We zetten de beste ideeën voor het weekend voor je op een rijtje: van handig en het moet toch een keer gebeuren tot origineel en hartstikke gezellig.

Toen we in quarantaine zaten, was iedereen aan het bakken geslagen. Vooral het bananenbrood was favoriet. Ga dit weekend eens verder bananenbrood en bak iets anders. Probeer deze gezonde muffins eens te maken of ga voor deze overheerlijke citroen-kokoscake.

2. Verwen jezelf met een mini-spa

Als je een drukke week achter de rug hebt, is er niets zo lekker als badderen. Ga dit weekend helemaal los en maak van je eigen huis een mini-spa. Met deze tips ben je in no-time helemaal zen.

3. Speel truth or dare

Grote kans dat je dit spel wel kent, maar het járen geleden is dat je het voor het laatst hebt gespeeld. Des te leuker is het om het weer een keer te spelen. Je leert elkaar sowieso nóg beter kennen.

4. Kook samen een uitgebreid driegangenmenu

Neem een keer ruim de tijd voor het koken. Doordeweeks wil je vaak snel een lekker gerecht op tafel zetten, maar besteed er in het weekend eens extra veel tijd aan en kook samen een uitgebreid driegangenmenu. Het eten gaat er gegarandeerd nóg lekkerder door smaken. Je kunt eventueel ook je partner verrassen met een speciaal diner.

5. Maak zelf mini-pizza’s

Geen uitgebreid diner? Geen probleem! Organiseer een pizza-avond en maak een aantal mini-pizza’s. Ga helemaal los met de ingrediënten en bak ze eventueel in een pizzarette of speciale steenbakoven.

6. Maak voor de eerste keer een dalgona-koffie

Hou je wel van een lekkere koffie? Probeer dit weekend dan eens wat nieuws uit. De nieuwste trend in koffieland is de dalgona-koffie. Deze koffie komt uit Zuid-Korea en is eigenlijk gewoon opgeklopte koffie met melk. Het drankje is zo populair omdat het dus vrij eenvoudig zelf te maken is. Zó maak je het.

7. Geef je mobiel een schoonmaak- en opruimbeurt

Het moet een keer gebeuren, dus waarom niet dit weekend? Als je je dan toch verveelt, kun je je maar beter nuttig maken. Verwijder alle nutteloze apps, foto’s, screenshots en mailtjes. Meld je gelijk ook af van alle reclame-mails. Je bent er straks sowieso heel blij mee.

8. Houd een filmmarathon

Als het regent buiten, is het heerlijk om lekker onder een dekentje op de bank te kruipen en films te kijken. Houd daarom een filmmarathon en kijk de hele dag Harry Potter, Pirates of the Caribbean of James Bond (inclusief popcorn, M&M’s en nacho’s).

9. Ontdek de wereld via je tv of laptop

Window Swap is een website die jou een willekeurig raam ergens op de wereld laat zien. Zo kun je virtueel over de wereld reizen. Bekijk de oceaan vanuit Frankrijk, hoor de vogels in Canada of luister naar het verkeer in New York. Op ieder moment kun je naar een volgend raam en zie je weer een ander deel van wereld.

10. Houd een online karaoke-avond

Er bestaan genoeg online karaokespelers die jou kunnen helpen met het organiseren van een leuke karaoke-avond. Zing uit volle borst mee met klassiekers zoals I will always love you van Whitney Houston, Wannabe van de Spice Girls en Rood van Marco Borsato.

11. Leer breien

Breien is helemaal hip en hoe leuk is het als je je eigen sjaal, kussensloop of plaid kan maken? Er staan op YouTube genoeg tutorials waarin ze stap voor stap uitleggen hoe het moet. En anders kun je het altijd nog aan je moeder, oma of tante vragen. Succes!

12. Leer kalligrafie

Is breien niet zo je ding? Ga dan aan de slag met kalligrafie. Je kunt er prachtige dingen (zoals kaarten) mee maken en het kan heerlijk rustgevend zijn. Om mooie, sierlijke letters op papier te krijgen, is een goede techniek het allerbelangrijkste. Oefening baart kunst, dus geef niet te snel op.

13. Maak je eigen ijs

Ga je voor verfrissende waterijsjes, heerlijke roomijs of ga je juist voor iets nieuws, zoals ijsrolletjes? De keuze is reuze, maar één ding is duidelijk: je bent er in alle gevallen wel even zoet mee.

14. Ga picknicken in de tuin of in een park

Ook altijd leuk om in het weekend te doen met lekker weer: picknicken. Neem een mand voor lekkere en gezonde dingen mee en ga op het gras liggen. Hopelijk blijft toch nog een beetje droog dit weekend.

Bron: Glamour UK. Beeld: iStock