Zo kun je die leuke lampjes op verschillende manieren ophangen in de tuin

Lange zomeravonden in de tuin zijn heerlijk, maar nu het steeds net wat eerder donker wordt, is wat licht geen overbodige luxe. Dat kan gelukkig ook op een hippe manier met zo’n leuk lampjessnoer voor in de tuin.

Je ziet ze tegenwoordig in elk tuincentrum of woonwarenhuis: lichtsnoeren met kleine lampjes voor in de tuin. Ze zijn verkrijgbaar in veel verschillende soorten, maten en kleuren en je kunt ze ook op verschillende manieren ophangen. Je hebt bijvoorbeeld deze opties:

Om een gezellig hoekje te maken:

2. In een boom:

3. Aan of rondom een (schaduw)doek:

Deze lampjes zorgen meteen voor een gezellige sfeer in de tuin:

