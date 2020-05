Ideaal: dít zijn de leukste bomen voor in een kleine tuin

Heb je een kleine tuin, maar wil je toch graag een blikvanger? Geen probleem. Er zijn genoeg kleine boompjes die zorgen voor een prachtig aanzicht. Dit zijn de mooiste bomen voor in een kleine tuin.

Bomen nemen vaak veel ruimte in beslag. Ze groeien flink de hoogte in of zijn heel erg breed. Niet iedereen heeft daar ruimte voor. Deze boompjes worden niet té hoog en passen in vrijwel elke tuin.

Krentenboompje

Het Krentenboompje is een boom waar je het hele jaar door plezier van hebt. In het voorjaar bloeit hij prachtig met witte bloemen. Het is een hoge opgaande struik en hij wordt niet hoog. Wel kan hij flink in de breedte groeien dus je moet goed snoeien. In de herfst veranderen de bladeren in prachtige oranje en rode herfstkleuren.