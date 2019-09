De 4 leukste bossen voor hondeneigenaren in de herfst

Nu de blaadjes weer van de bomen vallen, is het hartstikke fijn om lekker om met je hond in de bossen te gaan wandelen. De uitbundige herfstkleuren, knisperende blaadjes en prachtige paddenstoelen maken deze wandeling compleet.

Wandelen kun je natuurlijk het hele jaar door, maar in de herfst groeien de paddenstoelen en vallen de bladeren van de bomen. Deze bossen zijn dan ideaal voor een fijne herfstwandeling.

Loonse en Drunense duinen

In de Noord-Brabantse Loonse en Drunense duinen vind je een mix van bossen, heide en duinen. Het is een van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa. En omdat het natuurgebied zo groot is, kom je niet zoveel andere mensen tegen. Lekker rustig! Bovendien bestaan er heel leuke wandelroutes speciaal voor jou en je trouwe viervoeter!

Dit bericht bekijken op Instagram Leuke dag met de liefste #druneseduinen Een bericht gedeeld door Kayleigh (@kayleightramper) op 11 Jul 2019 om 10:07 (PDT)

De Veluwezoom

In de Veluwe heb je de Posbank. Dit is een enorme stenen bank die midden in het park staat. Hier heb je een schitterend uitzicht over de omgeving. Wanneer de heide op de Posbank in bloei staat, kleurt ‘ie paars. En geloof ons: dat ziet er prachtig uit!

De stormroute in Ees

Deze wandelroute gaat door een prachtig natuurgebied in de provincie Drenthe. Het is een mooie wandeling van 5 kilometer door het bos en langs heideveldjes. Tijdens de route loop je door meerdere losloopgebieden, zodat je hond z’n eigen ding kan doen.

Hondenbos Het Leesten

In het zuiden van Apeldoorn vind je een speciaal hondenbos. Hier je kun een prachtige wandeling maken met je viervoeter. Het bos is een omheind stuk natuurgebied van 10 hectare. Hier hoef je je hond niet aan te lijnen en kan -ie lekker met de andere honden spelen en ravotten.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jesse Daniël Reith (@jessereith) op 2 Sep 2019 om 9:04 (PDT)

Boswachter Hanne laat je het mooiste uitkijkpunt van Nederland zien:



Beeld: Getty Images