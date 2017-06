Het leukste cadeau voor Vaderdag

Anale sex is niet iedereens ‘cup of tea’. Misschien ben je er nieuwsgierig naar, maar durf je niet goed. Want: misschien doet het pijn? En is het eigenlijk wel zo fris? Wij vroegen seksuoloog Astrid Kremers om haar deskundige mening.

We vallen meteen met de deur in huis. Doet anale sex pijn?

“Anale sex vraagt om aandacht en hygiëne. Als je te snel penetreert, dan zal de sluitspier zich aanspannen en dan doet het pijn. Maar als je het langzaam doet en je de sluitspier laat wennen, dan is de kans groter dat het geen pijn doet. Het is belangrijk om veel glijmiddel te gebruiken en duidelijk te communiceren over je grenzen en wensen”, zegt Astrid Kremers.