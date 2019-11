Gezelligheid! Dít zijn de leukste dieren kerstballen voor in je boom

Kerstfanaat én dierenliefhebber? Waarom niet combineren?!

Want zeg nu zelf: hoe gezellig staat een boom vol diertjes in de woonkamer? Hoe meer zielen, hoe meer vreugd.

Goud en zilver

Natuurlijk is iedere boom anders en hebben we het je dus gemakkelijk gemaakt door dierenballen op een rijtje te zetten voor een goud versierde kerstboom én voor een zilver versierde kerstboom. Een giraffe, een panda of zelfs een toekan; je kunt je het zo gek nog niet bedenken. Geen muis, want dan is de kerstboom voortaan nóg meer prooi voor je kat dan-ie al was.

Goud

Zilver

Dit zijn de plekken waar je je kerstboom vooral níet neer moet zetten:

