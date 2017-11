Dít zijn de leukste romantische uitjes voor met je partner

Een beetje quality time met je man is op z’n tijd erg belangrijk. Er even tussenuit doet jullie beiden goed. Maar je wilt natuurlijk wel iets origineels doen. Om je daarbij te helpen, verzamelden wij de leukste romantische uitjes om te doen met je partner.

Lichtsculpturen

Amsterdam een keer op een andere manier bekijken en bezoeken? Kies deze winter dan voor een boottocht tijdens Amsterdam Light Festival. Geniet van twinkelende lichtjes terwijl je door de karakteristieke grachten van Amsterdam vaart. Prachtige lichtsculpturen kleuren onze hoofdstad. Bestel hier je tickets.

Privésauna

Ongestoord genieten van een relaxdagje of -weekend? Ga niet naar een sauna waar honderd man op afkomt, maar boek een privésauna. Des te specialer kan het wellnessweekendje worden.

Theater

Samen een romantische avond uit? Ga naar het theater en geniet van een heerlijk ontspannend avondje. Kies voor de romantische musical West Side Story of lach je rot bij een cabaretshow. Genoeg keuze! Tip: kies een keer voor een theater juist niet in de buurt en boek er een overnachting bij. Neem weer eens uitgebreid de tijd voor elkaar.

Oui, oui, Paris

Wat is er nu romantischer dan een weekendje Parijs? Deze stad wordt niet voor niets de stad van de liefde genoemd. Het uitzicht vanaf de Eifeltoren is adembenemend, met de boot over de Seine kom je langs alle bezienswaardigheden en shoppen kun je het beste op de Champs-Élysées. De romantische stad zit vol met knusse barretjes en leuke bistro’s, waar je volop kunt genieten van de uitstekende wijnen en heerlijke gerechten. Parijs is zo veelzijdig, dat de stad blijft verrassen.

Beginnersles salsa

Salsa is een van de meest sensuele dansen. Geef je op voor een lesje salsa en je weet zeker dat in no time de vonk weer overslaat. Een beginnerslesje moet voor iedereen te doen zijn. Zo niet? Dan kun je lekker lachen met z’n tweetjes, ook leuk.

Zon, zee, strand

Zit je in een dagelijkse sleur en wil je samen met je partner echt even helemaal weg van alles en iedereen? Boek dan een last-minute vliegreis, bijvoorbeeld naar La Palma. Geniet van een paar dagen zon, zee, strand en doe hélemaal niks, zodat je lekker uitgerust weer terugkomt en vol energie weer aan de slag kunt.

Dineren in het donker

Alle restaurants in de buurt al gehad en wil je iets speciaals? Ga eens dineren in het donker. Tijdens dit etentje word je bediend door blinden en slechtzienden. Doordat je je ogen niet kunt gebruiken, ga je andere zintuigen nog beter gebruiken. Je zou daardoor de gerechten nog intensiever proeven.

