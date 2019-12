Dit zijn de leukste schaatsbanen voor tijdens de kerstvakantie

Wat is er nou leuker om te doen tijdens de kerstvakantie dan gezellig schaatsen met de hele familie? Wij kunnen maar weinig bedenken dat die activiteit overtreffen kan. En daarom zetten we de leukste schaatsbanen van 2019 voor je op een rij!

Want de ene schaatsbaan is de andere niet.

De leukste schaatsbanen

Kerstvakantie levert voor ouders soms best wat stress op. Want hoe vermaak je kinderen al die tijd? Nou, door ze op de schaats te zetten. De kans is groot dat ze zich uitermate vermaken, en tegelijkertijd krijgen ze nog een portie beweging én frisse lucht. Dít zijn de leukste schaatsbanen van Nederland!

Ice Amsterdam

In onze hoofdstad kun je naar hartelust schaatsen, op een gezellige baan voor het prachtige Rijksmuseum. Tot en met 2 februari 2020 is deze baan geopend. Ook leuk om te combineren met een museumbezoek, natuurlijk.

View this post on Instagram A post shared by Ice*Amsterdam (@iceamsterdam) on Nov 18, 2019 at 4:01am PST

Groningen Serious Request

Dit jaar eindigt de kerstactie van 3FM-dj’s in Groningen. De dj’s wandelen 500 kilometer door Nederland en eindigen in de Groningse stad. Op de Grote Markt in de stad vind je ook een schaatsbaan. Gezelligheid gegarandeerd. De baan is dagelijks geopend tot en met 5 januari 2020.

View this post on Instagram A post shared by Evelien/Eef (@catnipkitten69) on Dec 15, 2019 at 11:00am PST

Openluchtmuseum Arnhem

Ook in Arnhem kun je het ijs op tijdens de kerstvakantie. Bij het Openluchtmuseum staat namelijk een tijdelijke – en zeer sfeervolle – ijsbaan. De schaatsen zijn er gratis (!) te huur en de baan is geopend tot en met 19 januari 2020.

View this post on Instagram A post shared by Nederlands Openluchtmuseum (@openluchtmuseum) on Nov 27, 2018 at 12:37am PST

Vrijthof Maastricht

Op de welbekende kerstmarkt te Maastricht staat dit jaar ook een schaatsbaan. Zo kun je tussen het winkelen door even de benen strekken op het ijs. Ook kun je er chocolademelk en glühwein drinken én staat er een reuzenrad. Je kunt erheen tot en met 31 december 2019.

View this post on Instagram A post shared by Lauren Hannah 🌲 (@iamlaurenhannah) on Dec 27, 2014 at 7:40am PST

Winter Wonderland Noordwijk

Schaatsen met uitzicht op het strand? Het kan in Noordwijk, op een speciale ijsbaan van maar liefst 150 meter lang. De baan is gemaakt van écht ijs en staat er tot en met 5 januari 2020.

View this post on Instagram A post shared by Noordwijk Winter Wonderland (@noordwijk_winter_wonderland) on Dec 1, 2019 at 1:36am PST

Bron: Cosmopolitan. Beeld: iStock