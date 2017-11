Dit zijn de leukste scheurkalenders voor het nieuwe jaar

2018 staat voor de deur! Een nieuw jaar smeekt om een nieuwe scheurkalender. Het liefst ook nog een hele leuke.

Wij verzamelden de parels der scheurkalenders voor 2018 voor jou bij elkaar. Voor welke ga jij?

1. Om te beginnen met de állerleukste: de Libelle 365x Geluk Scheurkalender 2018

Met deze fijne scheurkalender heb je een heel jaar lang elke dag een geluksmomentje!

Libelle 365x Geluk Scheurkalender 2018 14,95

Tip: je kunt ook Libelle’s scheurkalender én agenda kopen voor een mooie combi-prijs.

2. Van Dale Cliché-scheurkalender, € 14,99

Van “het is hier geen hotel” tot en met “dan maak je maar zin”: al deze 365 uitspraken zijn zó cliché, en daarom zó heerlijk.







3. Heel Holland Bakt-scheurkalender, € 15,99

Ons favoriete tv-programma! 365 weetjes over deeg, baktip én cadeau-ideeën.

4. De Bucketlist-scheurkalender, € 14,99

365 dingen die je absoluut gedaan moet hebben in 2018: van een disco in de woonkamer en op safari gaan in je eigen stad tot en met pootjebaden in een fontein.



5. Tegeltjeswijsheden-scheurkalender, € 10,95

365 grappige, doordachte, ontroerende, plagerige en ontwapenende wijsheden. Zet je aan het denken én tovert een glimlach op je gezicht.

6. Loesje-scheurkalender, € 14,99

Loesje slaat de spijker altijd op zijn kop met haar gevatte, korte teksten.

7. Taalvoutjes-scheurkalender, € 14,99

Iedere dag lachen om andermans spellings- en grammatica-foutjes.

8. Oma weet raad-scheurkalender, € 8,99

Iedere dag een huishoudtip of lekker recept van ‘oma’. Van kozijnen ontvetten tot en met fruitvliegjes wegjagen.



9. Hema-scheurkalender, € 5

Stijlvol in al zijn eenvoud. Klaar voor fresh january!

Beeld: iStock