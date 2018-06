Morgen is het zover: Vaderdag! Natuurlijk zet jij je (schoon)pa al geregeld in het zonnetje, maar zo één keer per jaar nog wat extra aandacht voor zijn rol in jouw leven kan natuurlijk geen kwaad. Geen idee wat je hem moet geven? Ga iets leuks doen samen!

Hij is ongetwijfeld blij met een lekker luchtje, nieuwe sokken of een scheerapparaat. Maar samen iets ondernemen heeft andere voordelen. Je maakt samen herinneringen – en laten we wel wezen, die blijven je beter bij dan een trimmer. Plus: je hebt er zelf ook nog iets aan. Trek de stoute of stevige schoenen aan en ga eens:

1 Naar een lokale bierbrouwerij

Bier uit de streek, van kleine producenten, is helemaal hot, hip en happening. Geheid dat er een bij jou in de stad of in ieder geval in de buurt zit. Vaak zit er een proeflokaal of café verbonden aan de brouwerij, waardoor je na de rondleiding direct lekker kunt proeven.

2 Het water op

Huur een zeilboot, een sloep, een Canadese kano of een waterfiets desnoods. Zolang het droog is en jullie beiden geen watervrees hebben, is het een heerlijke manier om wat van het land te zien. Bereid je wel voor op wat spierpijn de dag erna.

3 Samen barbecueën

Ja, je leest het goed. De kans is best aanwezig dat jouw vader altijd de leiding heeft over de kolen. Misschien wordt het tijd dat hij je wat trucjes leert – of andersom natuurlijk. Geen zin in vlees of gedoe met die grill? Dan kunnen jullie ook gewoon elkaars lievelingsgerecht koken.

4 Uit eten bij een goed restaurant

Houd je niet van koken, maar wel van lekker eten? Dan is dit een top optie. Eventueel te combineren met een van bovenstaande activiteiten 😉

5 Lekker wandelen

Wandelen kan altijd, ook als je (schoon)vader al wat ouder is. Zit hij onverhoopt in een rolstoel? Kijk dan of je bijvoorbeeld een stadswandeling kunt doen, die je op elk gewenst moment kunt afbreken.

6 Bij historische plaatsen langs

Dat kan dus in een stad, maar ook heel goed daarbuiten. De Hollandse Waterlinie bijvoorbeeld, bunkers in de duinen, of, wat verder weg, belangrijke plekken uit de Tweede Wereldoorlog in België of Noord-Frankrijk.

7 Naar een concert

Of het nou jazz, rock of klassiek is, samen muziek luisteren is altijd een goed idee. Mocht het niks aan zijn geweest… dan kun je daar achteraf lekker over zeuren met zijn twee.

8 Auto’s kijken

Met een beetje mazzel is er een autoshow in de buurt, met oldtimers, gekke gepimpte modellen of hé, een heleboel vrachtauto’s. Hij kan zich vergapen aan alle pk’s; jij kunt wegdromen bij de cabrio’s (zonsondergang! romantiek! wapperend haar!).

Op zoek naar een leuke muzikale aanbieding voor Vaderdag?

André Hazes live in Ahoy' 45,50 Bestel hier je kaarten

Iedere dag de leukste berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief!