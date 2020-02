Bijzonder: Zó dacht men in 1989 dat ons leven er anno 2020 uit zou zien

Hoe dacht jij dat de toekomst eruit zou zien? Je had waarschijnlijk geen iPhones, e-readers en draadloze oordopjes voorspeld. In 1989 had men dan ook geen idee hoe het leven er anno 2020 uit zou zien. Dat blijkt uit een recent opgedoken fragment uit Tomorrow’s World uit 1989.

Het filmpje komt uit het archief van de BBC en wordt massaal gedeeld op Twitter.

Technologie

In het Britse wetenschapsprogamma wordt er aan experts op het gebied van technologie gevraagd hoe zij denken dat de huizen van de toekomst eruit komen te zien. Er wordt hen voornamelijk gevraagd naar de futuristische technologische snufjes voor in huis.

Onveranderd

En wat blijkt? De wetenschap is minder snel gegaan dan je zou denken. Ondanks het feit dat er heel veel veranderd is de afgelopen 30 jaar, zien de huizen er toch nog best wel hetzelfde uit. De experts voorspelden dat onze ramen zouden veranderen in multifunctionele schermen, die we konden omtoveren tot televisie of naar wens zouden kunnen blinderen.

Milieu

Maar deze voorspelling is niet uitgekomen. Wel hadden de experts gelijk over de milieukwestie die momenteel zo dringend aangekaart wordt: de wetenschappers zeiden in 1989 namelijk al dat we minder fossiele brandstoffen zouden moeten gebruiken.

In 1989, Tomorrow’s World predicted what the home of the future would look like in 2020. Only a few hours left to make some adjustments. pic.twitter.com/ci2D26bA17 — BBC Archive (@BBCArchive) December 31, 2019

They got a lot right, but some of the energy efficiency stuff has not been implemented. Maybe leaving things to the market doesn’t work so efficiently after all. — Crow River (@Crowrivernet) December 31, 2019

Bron: Welingelichtekringen. Beeld: iStock