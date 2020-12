Waarom het levensgevaarlijk is om met je winterjas in de auto te zitten

Draag nooit een dikke winterjas in de auto, is het devies van de Duitse automobielclub ADAC. Zij waarschuwen voor ernstige schade als je dit toch doet.

En dat zit zo.

Winterjas in de auto

Het dragen van een winterjas in de auto kan schadelijke gevolgen hebben voor je gezondheid. Waarom? Dat heeft te maken met de gordel. ADAC kwam hierachter tijdens een test met kop-staartbotsingen. In de testauto’s zaten volwassen- en kinderpoppen. Bij een snelheid van 16 kilometer per uur werd een noodstop gemaakt. Wat bleek namelijk? De autogordels sneden diep in de buiken van de testpoppen.

Hoe zit dat?

Dat komt door de dikke voering van een winterjas. Hierdoor zit de gordel niet echt tegen je lichaam aan, maar zit er een beetje ruimte tussen je lijf en de gordel. Als je in een botsing terechtkomt, betekent dit dat de zijkant van de gordel naar je lichaam toe kan bewegen. En deze beweging kan diepe sneeën in het lichaam veroorzaken.