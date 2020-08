Dit is waarom de levering van meubels vaak zo lang duurt

Als je bij een speciaalzaak voor meubels een nieuw bankstel of een tafel bestelt, moet je niet gek opkijken van acht weken levertijd. Maar waarom duurt die levering van meubels eigenlijk zo lang, terwijl je ze bij zaken als Ikea zo mee kunt nemen?

Daar zijn meerdere redenen voor.

Keuzes, keuzes, keuzes

Ten eerste heeft het te maken met de mogelijkheden die speciaalzaken bieden. Zo kun je een bank vaak in meerdere stoffen en kleuren bestellen. Daarnaast kun je vaak kiezen uit tweezits of driezits, hoek links of hoek rechts en verschillende pootjes. Het is onmogelijk voor winkels om al deze variaties op voorraad te hebben.

Fabrikant

Als de winkelier jouw bestelling binnen heeft, moet hij contact leggen met de fabrikant. Het kost vaak een paar dagen voordat de winkelier de opdracht aan de fabrikant heeft doorgegeven en de fabrikant de opdracht heeft bevestigd. Ook is het vaak niet zo dat de fabrikant dan al direct alle materialen tot zijn beschikking heeft om de bank te maken. Zij zijn dan ook weer afhankelijk van anderen voor bijvoorbeeld de levering van het leer.