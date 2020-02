Wil je meer boeken lezen, maar lukt het niet? Zo krijg je het wél voor elkaar

Is het jouw goede voornemen om weer eens een boek uit de kast te pakken, maar wil het niet echt vlotten? Gelukkig is daar Libelle, die de boekenwurm in jou weer omhooghaalt.

Weg met de excuses dat je geen tijd hebt. Zo lukt het wél.

Stel doelen

Wanneer je begint met hardlopen, bouw je dat langzaam op. Je zult niet direct een marathon kunnen rennen, en dat werkt precies hetzelfde met lezen. Stel een realistisch doel, zodat het niet té intimiderend en onhaalbaar voelt om eraan te beginnen. Wanneer je (weer) gewend bent om een boek op te pakken, kun je het aantal boeken dat je maandelijks wilt lezen opvoeren.

Plan tijd

Blok tijd in je agenda, zodat je daadwerkelijk ruimte en rust hebt om je boek op te pakken. Als je het in je agenda schrijft als ‘taak’, zul je het niet vergeten én het serieus nemen. Het is immers iets wat je van je to-dolijst kunt afstrepen als je het gedaan hebt – en we weten allemaal hoe heerlijk dat gevoel is.

Ga bij een boekenclub

Het klinkt misschien wat suf, maar het is hartstikke leuk, gezellig en leerzaam om bij een boekenclub te gaan. In sommige steden bestaan ze al en kun je je direct aanmelden. Maar je kunt ook zelf een groepje mede-boekenwurmen verzamelen. Zo heb je een leuke stok achter de deur om daadwerkelijk te gaan lezen.

