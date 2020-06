Lekker lezen deze zomer: we geven 175 boeken weg!

De vrouwen in dit boek ervaren dat het leven soms totaal anders loopt dan verwacht. Eva is jong weduwe geworden, Caitlin werd van het ene op het andere moment door haar man verlaten en haar dochter kan van de stress geen woord meer uitbrengen. Gelukkig vinden ze steun bij elkaar.

Lucy Dillon € 19,99 (De Fontein)

3x Lichaam & geest

Arm om je heen

Aangeraakt worden is een primaire levensbehoefte, maar je wordt soms vreemd aangekeken als je zegt dat je hunkert naar een arm om je heen. Gemma Boormans en Esther Cohen interviewden voor dit boek gescheiden mensen, weduwen en weduwnaars en professionals over lust, eenzaamheid en het verlangen naar aanraking.

Huidhonger, Gemma Boormans & Esther Cohen € 19,99 (De Arbeiderspers)

Vreemde klachten Het begon met een blaasontsteking, maar inmiddels is Sarah Ramey al veertien jaar chronisch ziek. Uit onderzoek blijkt dat een op de vier vrouwen rondloopt met mysterieuze, onzichtbare klachten. Een boek voor iedereen die een medische vraag heeft waar geen makkelijk antwoord op te vinden is. Handboek voor vrouwen met mysterieuze kwalen, Sarah Ramey € 23,99 (De Arbeiderspers)

Gezonde eisen aan jezelf Niets mis met hard werken, maar het kan het levensgeluk flink in de weg staan als alles altijd perfect moet. Dat zorgt voor stress en is slecht voor je zelfvertrouwen. Bovendien: als je alsmaar bezig bent alles voor iedereen te zijn, wat wil je zelf dan eigenlijk? Dit boek leert gezonde eisen aan jezelf stellen. Mét oefeningen. Hoezo perfect?, Sharon Martin € 24,50 (Boom)

3x historisch

Haagse achterklap In 1726 trouwde Johanna van Coesvelt met raadspensionaris Simon van Slingelandt. Zij was zijn huishoudster in het paleis aan het Korte Voorhout, dus het huwelijk deed veel stof opwaaien in het achttiende-eeuwse Den Haag. Schrijfster Marja Visscher deed uitgebreid onderzoek voor deze overtuigende historische roman. De dame van het Voorhout, Marja Visscher € 17,50 (Z&K) Joods verleden Geertje Rosenbaum, de jongste telg van de familie Fanto, rebelleert tegen de angst en schaamte waarmee de Rosenbaums hun joodse identiteit beleven. Wanneer houdt haar familie eindelijk op met onderduiken? En waarom wordt Viktor, de broer van haar grootvader, doodgezwegen? Viktor, Judith Fanto € 24,99 (Ambo|Anthos) Huwelijk als dekmantel In het Amsterdam van 1907 droomt weesmeisje Anna van een grootser leven. Ze reageert op een advertentie waarin een ambtenaar in Nederlands-Indië een echtgenote zoekt. Eenmaal in Batavia ontdekt Anna dat haar huwelijk met de starre Willem een dekmantel is voor carrièregekonkel, geheime liefdes en verzwegen familieverbanden. Tropenbruid, Susan Smit € 21,99 (Lebowski)

6x thriller

Leugens onder de oppervlakte Al sinds de middelbare school zijn Jane en Marnie onafscheidelijk. Jane vindt Marnies echtgenoot luidruchtig, grof en arrogant. Waarschijnlijk zou hij niet overleden zijn als Jane niet al die leugens had verteld. Terwijl ze vertelt over haar vriendschap met Marnie, onthult ze de geheimen die onder de oppervlakte van hun vriendschap sluimeren. Zeven leugens, Elizabeth Kay € 21,99 (Ambo|Anthos)

Geen weg terug Wanneer haar man Joost ervandoor gaat, blijft Emma alleen en ontredderd achter. Om zich staande te houden en haar schulden te betalen, moet ze alle zeilen bijzetten. Als ze een voorstel krijgt waarmee ze in korte tijd veel geld kan verdienen, verlegt ze haar grenzen. En komt erachter dat er geen weg terug is. Onder invloed, Marijke Verhoeven € 6,99 (De Crime Compagnie)

Met moeders steun Na een bittere vechtscheiding krijgt Alice de voogdij over haar tienerdochter. Emma voert niets uit op school omdat ze droomt van een bestaan als vlogger en influencer – maar dan moet mama haar wel financieel ondersteunen. Alice doe er alles aan om Emma te helpen, tot ze een nieuwe liefde ontmoet. Dan valt er een dode. De vrouw die liefhad, Patrick de Bruyn € 21,99 (Horizon)

Nanny in de cel Als nanny werken voor een perfecte familie in een fantastisch huis en voor een onthutsend riant salaris – het lijkt Rowan een droombaan. De droom verandert echter in een nachtmerrie en niet veel later zit ze in de cel, beschuldigd van moord. Door het sleutelgat, Ruth Ware € 20,99 (Luitingh-Sijthoff)

Vriend vermoord Psychiater Nathalie Svensson ondersteunt de politie van Stockholm bij zware misdrijven. Op een nacht wordt haar minnaar, de beroemde acteur Rickard Ekengård, op straat doodgeschoten. In haar armen bloedt hij dood. Tien jaar geleden werd haar toenmalige vriend ook al vermoord. Is er een verband? Dodelijk dichtbij, Jonas Moström € 19,99 (Ambo|Anthos)

Dode buurvrouw Sadie en Will wonen nog maar net in een kustplaatsje, als hun nieuwe buurvrouw dood wordt gevonden. Sadie vindt het doodeng dat er een moordenaar rondloopt. Ze krijgt ook de rillingen van hun huis, dat ze na het onverwachte overlijden van Wills zus erfden. En van Wills nichtje, een boze tiener. De onbekende vrouw, Mary Kubica € 15,- (HarperCollins)

3x mooi verhaal

Verloren zoon Met zijn vreemde gedrag ontregelt Johannes het leven van zijn ouders en zussen. Uiteindelijk valt het gezin daardoor uit elkaar. Vader wordt kluizenaar, moeder raakt depressief, zijn ene zus stort zich op de wetenschap en de andere krijgt zo veel mogelijk kinderen. Dan keert Johannes terug. Komen ze weer tot elkaar? Phineas’ feest, Sophie Tak € 23,99 (Ambo|Anthos)

Indringer in de villa In hun stijlvolle villa in Nuenen verzamelen babyboomers Leo en Thea kunst en ze entertainen hun gasten. Ze hebben hun schaapjes op het droge en leven in de onbewuste overtuiging dat de dingen zijn zoals ze zouden moeten zijn. Dat hun iets ernstig kwalijk te nemen valt, zou niet in ze opkomen. Maar dan verschijnt er een indringer die een rekening te vereffenen heeft. Kwaad bloed, Henk van Straten € 11,50 (Nijgh & Van Ditmar) Grote ster Als jong meisje staat Norah tussen de coulissen en kijkt naar haar moeder Katherine, de grote ster in de theaters van Dublin en Londen. Haar carrière bloedt langzaam maar zeker dood en bereikt een dieptepunt wanneer ze een filmproducent aanvalt. Katherine wordt opgenomen in een kliniek in Dublin. Als Norah volwassen is, zoekt ze uit waar het misging. Actrice, Anne Enright € 22,99 (De Bezige Bij) 3x koken

Basics van Yvette Als íemand lekker kan koken, is het Yvette van Boven. In haar nieuwe kookboek leert ze ons hoe je gerechten maakt vanaf de basis. Daardoor is het geschikt voor zowel beginners als gevorderde culi’s. Een boek vol heerlijke recepten voor gezonde, originele maaltijden met extra veel aandacht voor groentegerechten. Home Made Basics, Yvette van Boven € 34,99 (Nijgh Cuisine)

Citroen in de hoofdrol When life gives you lemons, make lemonade. Dat er véél meer kan met citroen laat Jadis Schreuder zien in dit kookboek. Gebruik ze om vlees en vis mals te maken, groente een verrassende twist te geven of een frisse taart te bakken. O ja, en om limoncello te brouwen, natuurlijk… The Lemon Kitchen Kookboek, Jadis Schreuder € 20,- (Luitingh-Sijthoff)

Dier-vrij Veganistisch eten is goed voor de wereld. Nu lijkt koken zonder dierlijke producten misschien ingewikkeld, zeker wanneer de rest van het gezin kritisch meekijkt, maar dit kookboek maakt het simpel met tachtig heerlijke recepten. Wedden dat ze vlees en zuivel niet eens missen? Gewoon vegan, Alexandra Penrhyn Lowe € 20,99 (Spectrum)

3x oma’s, moeders, dochters & zussen

Vermoorde zus Als Claire in een taxi stapt, zit Clive Richardson achter het stuur. Dit is de man die ervan wordt verdacht haar oudere zus Alison jaren geleden te hebben vermoord. Claire wil erachter komen wie haar zus nu eigenlijk was en wat er destijds is gebeurd. Ook bij Clive probeert ze informatie in te winnen, al vindt ze hem gevaarlijk aantrekkelijk. Saint X, Alexis Schaitkin € 24,99 (Signatuur)

Sorry Elsa’s oma laat na haar overlijden een stapel brieven achter waarin ze zich verontschuldigt tegenover iedereen die ze ooit heeft gekwetst. Of haar kleindochter ze wil bezorgen. Gewapend met die brieven begint Elsa aan haar grootste avontuur en ontdekt ze de waarheid over haar bijzondere oma. Oma heeft me gestuurd om te zeggen dat het haar spijt, Fredrik Backman € 12,99 (Volt)

Zonder moeder Vijf jaar is Sophie als haar moeder het plotseling gezin verlaat en nooit meer terugkomt. Hoewel Sophie zich haar hele jonge leven afvraagt waarom haar moeder is vertrokken, is ze een modelleerling en -student. Maar als ze 40 jaar is en een burn-out heeft, besluit ze het contact met haar moeder te herstellen. Moederziel, Sophie Zeestraten € 20,99 (Ambo|Anthos)

5x kinderboek

4+ Huilen mag Levi is bang op zijn eerste schooldag. Zijn vader weet niet goed hoe hij hiermee moet omgaan en zegt daarom: “Echte jongens huilen niet.” Onderweg naar school ziet Levi huilende vissers, dichters, zelfs opa’s met tranen in hun ogen. Sterker nog: hij ziet overal huilende mannen. Een prachtig prentenboek. Echte jongens huilen wél, Jonty Howley € 14,99 (Volt) 7+ Bende van vier Fantastische voorleesbundel met dertig licht absurdistische verhalen over de bende van vier: tweeling Mies en Jet, broertje Kees en hun gekke vader. Grappig en ontroerend, schitterend geïllustreerd door Harmen van Straaten. Scheetjesles, Sunna Borghuis € 19,99 (Gottmer) 9+ Avontuur in de trein Alex moet op reis met zijn oom. Aan boord van stoomtrein de Hooglanden-expres ontdekt hij een verstekeling. Weet zij iets van de juwelen die overal verdwijnen? Of is iemand anders daar verantwoordelijk voor? De volwassenen lijken niet op het goede spoor te zitten, dus probeert Alex de waarheid boven tafel te krijgen. Dader op het spoor – De juwelendief, M.G. Leonard & Sam Sedgman € 15,99 (De Fontein) 10+ Het geheim van Bea Toen Bea’s ouders gingen scheiden, beloofden ze dat ze altijd van haar zouden houden, en van elkaar. Wanneer haar vader vertelt dat hij en zijn vriend Jesse gaan trouwen, is Bea enthousiast. Maar ze maakt zich ook zorgen over een groot geheim dat ze sinds vorige zomer met zich meedraagt. De lijst van dingen die niet zullen veranderen, Rebecca Stead € 17,99 (Querido) 13+ Hollywood Na de dood van haar moeder moet Ella bij haar vader en zijn nieuwe gezin in Hollywood wonen, waar haar stiefzussen niet op haar zitten te wachten. Ella mist haar blogvriend Cinder. Ze weet niet dat hij dé acteur van Hollywood is. Cinder & Ella, Kelly Oram € 17,99 (De Fontein) 3x groen

Gastvrije tuin Mieren, luizen, wormen, mollen en muggen leven samen met vogels, vlinders en bijen in de tuin. Ze hebben elkaar nodig, bevechten elkaar of eten elkaar. Wat hebben ze voor nut? En hoe kunnen wij ze helpen? Met dit boek maken we van de tuin een gastvrije plek voor alle dieren. Maak je eigen jungle, Katja Staring € 24,95 (KNNV)

Paradijsje op driehoog Elk balkon wordt een groen walhalla met biologisch gekweekte buitenplanten, een moestuintje en tips om bijen te lokken. Kijk hoe de sfeer van de woonkamer kan worden doorgetrokken naar buiten en lees interviews met onder meer een stadsecoloog (over duivenoverlast) en een kok (met recepten voor de balkon-BBQ). Balkon, Lotte Coers € 20,- (Terra)

Oase in huis In dit boek staan 12 stap-voor-stapprojecten om elk huis in een groene oase te veranderen. Dankzij de profielen van 175 populaire planten wordt duidelijk welke soorten het beste in welk huis passen. Inclusief deskundige tips voor de verzorging, zodat geen kamerplant meer het loodje legt. Het creatieve kamerplantenboek, Zia Allaway & Fran Bailey € 20,- (Kosmos)

3x creatief

Kleur-ze

Om te knuffelen Tekenaar Hanna Karlzon heeft voor de kleurplaten in dit boek inspiratie opgedaan bij harlekijns, theaterkostuums uit de jaren twintig en historische pakken uit de achttiende eeuw. Heerlijk om deze fantasiewezens die tijdens extravagante feesten in kastelen en paleizen opgaan in muziek en dans van mooie kleuren te voorzien.Middernacht Maskerade, Hanna Karlzon € 15,99 (MUS) Wat is leuker dan een (klein)kind verrassen met een zelfgemaakte knuffel? Dit boek bevat 20 gloednieuwe haakpatronen voor grote en kleine lappenpoppen met duidelijke werkbeschrijvingen. Daarnaast staan op YouTube filmpjes waarin Sacha de ingewikkelde kneepjes van het lappenpop-maken voordoet. Lappenpoppen, Sascha Blase-Van Wagtendonk € 17,50 (Kosmos) Tekenles van de meester Hét boek voor iedereen die graag wil leren tekenen. De succesvolle kunstenaar Jake Spicer heeft veel ervaring als docent, en dat is te merken. Met zijn leuke, praktische aanpak, duidelijke adviezen en trucs leer je snel tekenen met zelfvertrouwen.

Tekenen, Jake Spicer € 18,99 (Veltman Uitgevers)

