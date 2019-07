Libelle Deelt Uit: deze prijzen kun je donderdag 11 juli winnen

Donderdag 11 juli is het zover. Dan mogen we weer prachtige cadeaus weggeven tijdens de liveshow Libelle Deelt Uit. Deze keer kun je kans maken op alles waarmee deze zomer onvergetelijk wordt.

Libelle Deelt Uit is op 11 juli om 16.00 uur live te zien op Facebook en Instagram.

Prijs 1: 5x zomers beautypakket van Care Cosmetics t.w.v. ruim €85,-

In dit zomerse beautypakket van Care Cosmetics zitten 3 producten voor een mooie gebruinde huid, zonder dat je daarvoor uren hoeft te bakken. Perfect als je alvast met een mooi kleurtje op vakantie wilt gaan. Maar ook als je geen vakantie hebt gepland, is dit pakket ideaal, omdat je zo je eigen zomerse teint creëert. Wie heeft er nu nog zon nodig? In het pakket zitten de Bronzexpress magic drops, de Payot Sunny Magic-mousse en de PUPA Dessert Bronzing Powder.

Prijs 2: 3x strandpakket van C&A t.w.v. € 29,95

Je krijgt direct de zomer in je bol met dit vrolijke C&A-strandpakket. Het pakket bestaat uit een vrolijke gestreepte strandtas met bijpassend strandlaken, fijne slippers in maat 38/39 en een toilettasje voor je waardevolle spullen of om je natte bikini in te stoppen.

Prijs 3: 10x Jan, Jans en de kinderen-vakantieboek t.w.v. €7,99

Gek op Jan, Jans en de kinderen? Wij geven 10 exemplaren van het nieuwe album van de bekendste Libelle-familie weg. In dit gloednieuwe vakantieboek vind je maar liefst 120 strips, plus columns over de droomvakantie van Jan, Jans, Karlijn, Catootje, opa en Loedertje. En je leest hoe het de familie Tromp verging toen ze deze zomer 2 weken offline gingen. Dat noemen we pas echt vakantie!

Prijs 4: 3x handige make-upbril

Je make-up opdoen terwijl je niet zo goed kunt zien, kan soms best lastig zijn. Deze make-upbril heeft 1 glas dat je van links naar rechts kunt draaien. Op deze manier kun je 1 oog opmaken en met het andere oog scherp zien. Zeg maar dag tegen mascaravlekjes die je over het hoofd hebt gezien. We mogen 3 exemplaren weggeven met verschillende sterktes (1 met +1,5, 1 met +2 en 1 met +2,5). Vergeet niet in het opmerkingenveld aan te geven welk exemplaar je wilt hebben! Niet gewonnen? Je kunt ‘m ook nog in de Libelle Shop scoren voor €14,95.

Prijs 5: Upsa! t.w.v. €25,95

Upsa! is een Nederlands merk dat onderkleding maakt zodat je je comfortabel voelt in dat zomerjurkje dat misschien een tikkeltje doorschijnt of voor je gevoel net iets te kort is. De hemdjes en broekjes zijn gemaakt van een superzachte, soepele en ademende stof, zodat je ook tijdens een hittegolf een hemdje onder je blouse kunt aantrekken. Wij geven 3 setjes weg: 1x een hemdje met kant, 1x een hemdje zonder kant en 1x een broekje. Geef in het opmerkingenveld aan op welk item je kans wilt maken en welke maat je hebt (maten 36 t/m 56).

Prijs 6: Triumph-badpak t.w.v. € 79,95

Of je nou klaar bent voor de zomer of niet, met dit vrolijke badpak gaat de zon direct schijnen. Het badpak heeft een V-hals en bandjes die je kunt verstellen. De stof is van heerlijk zacht en glad jerseymateriaal. We geven dit zomerse badpak van Triumph in maat 38 t.w.v. €79,95 weg. Nieuwsgierig hoe deze eruitziet? Kijk dan donderdag naar de liveshow.

Prijs 7: sneakers van Maruti t.w.v. €129,95

Kan jouw garderobe wel een paar gloednieuwe sneakers gebruiken? Dan wil je deze hebben. We geven een paar hippe sneakers van Maruti weg in maat 40. De sneakers zijn gemaakt van leer en bedekt met ponyhair. Een absolute eyecatcher.

Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook en Instagram zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan en zet ’t in je agenda: donderdag 11 juli. Tot dan!

Let op: onderstaand winformulier kun je invullen tijdens Libelle Deelt Uit en daarna t/m zondagavond 14 juli 2019. Vergeet niet bij het opmerkingenveld in te vullen op welke prijs je kans wilt maken.