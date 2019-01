Libelle Deelt Uit: deze prijzen kun je dinsdag 15 januari winnen!

Dinsdag 15 januari is het zover: een nieuwe editie van Libelle Deelt Uit, dé liveshow op de Facebook- en Instagrampagina van Libelle waarin jij kans maakt op mooie prijzen.

Dinsdag 15 januari om 16.00 uur delen Libelle’s Helene en Carola live op Facebook en Instagram mooie prijzen uit. Wil je weten welke prijzen je kunt winnen? Kijk dan snel hieronder!

Prijs 1 – 5x 2 tickets voor ‘Blue Planet 2 live in concert’

De succesvolle documentaireserie Blue Planet II is live in concert te zien op 6 maart 2019 in Ahoy Rotterdam. Na een geslaagde editie van Planet Earth II – Live in concert, zal nu de oceaanversie van de prijswinnende BBC-documentaireserie vertoond worden op 4K Ultra HD op LED-scherm. Er waren 125 expedities, 39 landen en 600 duikuren nodig om het leven op- en onder water in beeld te brengen met de modernste cameratechnieken, met een verbluffend realistisch formaat. De soundtrack is van componist en Oscar-winnaar Hans Zimmer en wordt live uitgevoerd door een 80-koppig symfonieorkest. De avond wordt gepresenteerd door Sophie Hilbrand. Niet gewonnen? Kaarten koop je ook op Libelle.nl/shop.

Prijs 2 – 5 Libelle-pakketten

Afvallen, sporten of juist meer tijd voor jezelf inplannen? Wij helpen je met deze goede voornemens. Je maakt namelijk kans op één pakket bestaande uit de Libelle Gezond-special, de Libelle Gezond-agenda en Libelle Lijnt Lekker 2. Zo ben je klaar voor een gezonde start van 2019!

Prijs 3 – 5 Libelle Zomerweek-truien

Een zomerse prijs die juist in deze koude wintermaanden goed van pas komt! We geven namelijk 5x een exclusieve Libelle Zomerweek-trui weg. Deze trui is nooit verkocht in de winkel, maar we mogen er nu toch 5 lezeressen blij mee maken!

Prijs 4 – Weekendje Veluwe

Ook deze editie van Libelle Deelt Uit mogen we weer een lezeres verblijden met een weekendje naar de Veluwe via Voordeeluitjes. Je verblijft 2 nachten in Hotel Mennorode, gelegen op de Veluwe op slechts één uur van Amsterdam. Dit bijzondere en duurzame hotel kent een rijke geschiedenis en ontvangt al gasten sinds 1925. Het is gelegen op Kroondomein het Loo en beschikt over maar liefst 10 hectare privégrond. Ben je graag actief in de natuur? Je snuift hier de heerlijke voorjaarsgeuren op tijdens een prachtige fiets- of wandeltocht over de Veluwe! Verken de omgeving van Mennorode, wandel naar Kasteel Staverden of fiets door de Kroondomeinen naar Paleis het Loo. De reis bevat 2 overnachtingen en 2x een ontbijt.

Prijs 5 – Laarzen van Travelin’

We geven één paar heerlijke warme laarzen van Travelin’ weg ter waarde van €229,95. Het model van de laars (North Cape Lady) is gevoerd met wol. Geen koude voeten dus voor jou! De laarzen zijn maat 39 en de kleur is Dark Brown.

Prijs 6 – Nog een paar laarzen!

En omdat we het zo leuk vinden: we geven nóg één paar laarzen weg van Travelin’. Het gaat om de Marseille Cognac Laarzen in maat 39 ter waarde van €179,95.

Prijs 7 – 3x ‘De magie van Máxima’

Als allerlaatste prijs mogen we 3x het boek De magie van Máxima van Libelle TV’s royalty-vlogger Josine Droogendijk weggeven. Wil je alles lezen over de outfits van Máxima? Dan is dit écht een boek voor jou. Wil je meer zien van Josine? Kijk dan haar vlogs op Libelle TV. Niet gewonnen? Je kan het boek hier kopen voor €19,95.

Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan, of volg ons op Instagram. En zet ’t in je agenda: dinsdag 15 januari om 16.00 uur. Tot dan!

Beeld: iStock