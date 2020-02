Libelle Deelt Uit: deze prijzen kun je donderdag 20 februari winnen

Zet het alvast in je agenda: donderdag 20 februari is er weer een nieuwe Libelle Deelt Uit. Dan mogen we weer prachtige cadeaus weggeven tijdens de liveshow op Facebook en Instagram.

Prijs 1: 1x Downton Abbey High Tea ervaring bij Sofitel Legend The Grand in Amsterdam

Ben je toe aan een luxe high tea en ben je fan van Downton Abbey? Dan is dit iets voor jou. Om te vieren dat Downton Abbey: de film is uitgekomen op DVD en Blu-Ray mogen wij namelijk een high tea ervaring inclusief overnachting weggeven voor jou en een vriend(in) bij het Sofitel Legend The Grand hotel in Amsterdam. Dit hotel staat ook wel bekend als de ‘Amsterdamse Downtown Abbey’, dus je waant je even in stijl van de serie. Natuurlijk ga je na de high tea en magische overnachting naar huis met een DVD van de film.

Prijs 2: 3x Italiaanse designertas van Lucca Baldi Pitigliano

De stijlvolle handtassen van Lucca Baldi Pitigliano zijn gemaakt van Italiaanse leer. Ze zijn mooi, praktisch en daardoor hartstikke geschikt voor een middagje shoppen. De tassen zijn handig ingedeeld waardoor je makkelijk je telefoon of portemonnee terug kan vinden in het Pitgigliano model. We mogen 3 exemplaren in het zwart weggeven.

Prijs 3: Prijs: 1x Refurbished iPhone 8

Is je smartphone aan vervanging toe? Dan is deze refurbished iPhone 8 met 64GB ter waarde van € 369,- misschien iets voor jou. Met een refurbished toestel bespaar je veel geld (sterker nog: wij geven er 1 helemaal gratis en voor niets weg), maar ben je ook nog eens duurzaam bezig. De refurbished iPhones van Forza zijn namelijk gecontroleerd door gespecialiseerde robots en ervaren technici. Waar nodig worden de smartphones gerepareerd en professioneel schoongemaakt. Daarbij ontvang je ook nog eens 2 jaar garantie op het gehele toestel (dus ook op de batterij). Forza geeft 1 smartphone weg.

Prijs 4: 2 x 2 kaarten voor de hergebruikworkshop van stylecoach Chiara Spruit

Met de lente voor de deur, is het weer tijd voor de grote voorjaarsschoonmaak. Voordat je aan je kledingkast begint, kun je bij ons 2×2 kaartjes winnen voor een hergebruikworkshop van stylecoach Chiara Spruit. Deze workshop vindt plaats op zaterdag 14 maart van 12.00 tot 15.30 uur in het Verzetsmuseum in Amsterdam. Tijdens deze interactieve lezing gaan bezoekers op zoek naar hun persoonlijke stijl. Spruit leert je hoe je met je oude kleding nieuwe combinaties kan maken. Iets wat ook tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurde vanwege kledingschaarste. De workshop is onderdeel van de randprogrammering bij de tentoonstelling ‘Mode op de bon’, over het nieuwe modebeeld dat ontstaat tijdens de bezetting. Direct na de Duitse inval in 1940 valt de import weg. Textiel gaat ‘op de bon’, maar ook met bonnen is er al snel vrijwel niets te koop. Met creativiteit, hergebruik en improvisatie proberen de Nederlandse vrouwen er tijdens de bezetting mooi uit te blijven zien.

Prijs 5: 4x personenweegschaal met verlicht display van Fysic (FW-190)

Ook al hoef je niet op de kilo’s te letten een weegschaal is huis is soms wel zo fijn. Deze compacte weegschaal van Fysic laat zowel digitaal als analoog je gewicht zien. De weegschaal is super praktisch en maar 2,5 centimeter hoog, zo kun je ‘m dus fijn onder je badkamermeubel opbergen. Ook fijn: de weegschaal gaat automatisch aan en uit. Hebben? Wij geven er 20 februari 4 weg.

Prijs 6: 6x koekenpan van de Buyer, 28cm diameter

Keukenprinsessen opgelet! Deze prijs is iets voor jou. Wij mogen 6 Buyer koekenpannen weggeven met een diameter van 28. Het grote voordeel van deze pannen: hoe vaker je de pan gebruikt, hoe beter de antiaanbaklaag wordt. Hiermee maak je gegarandeerd de lekkerste gerechten klaar.

Ook kans maken? Vul donderdag 20 februari (tijdens de liveshow) dit formulier in:



Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook en Instagram zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan en zet 't in je agenda: donderdag 20 februari.