Zet het in je agenda: donderdag 27 augustus is er een nieuwe Libelle Deelt Uit. Dan mogen we weer prachtige cadeaus weggeven tijdens de liveshow op Facebook en Instagram. Vul het formulier hieronder in en maak kans.

Zet ‘m in je agenda: Libelle Deelt Uit is op donderdag 27 augustus 16.00 uur live te zien op Facebook en Instagram.

Advertentie

Let op: geef in het ‘Opmerkingen’-veld aan welke prijs je wilt winnen. Als je hier niks invult, maak je helaas geen kans.

Prijs 1: 5x kaartsenset van Leukigheidjes.nl

Wie herkent het niet, dat er iemand jarig is, verhuisd is of dat er een andere gelegenheid is waarvan je denkt ‘Hé ik moet een kaartje sturen’, maar dat je geen kaarten in huis hebt! Dat probleem is over met deze fijne kaartenset van Leukigheidjes.nl. In totaal ontvang je 12 kaarten voor iedere gelegenheid.

Of het nu een verjaardag is, of gewoon zomaar voor de leuk. Of iemand nu in een nieuw huis gaat wonen, of je iemand wilt bedanken. Bekijk ze alvast hier!

Prijs 2: 5x boek Reboot je gezondheid in 24 uur

Gezondheidsexpert Joël Goudsmit (1985) maakte na zijn hectisch leven als succesvol ondernemer binnen de internationale muziekindustrie een grote ommezwaai. Hij koos voor een rustiger maar vooral gezonder leven. Samen met zijn vriendin begon hij een bedrijf in biologisch groentesap (www.sap.je) en legden een moestuin aan.

Hij veranderde bijna al zijn leef- en eetgewoontes en gooide zichzelf in het onderzoek naar ultieme gezondheid, met zijn eigen lichaam als proefkonijn. Alles wat hij leerde, paste hij meteen in de praktijk toe om te testen of het effect had. De ervaringen hiervan heeft hij gebundeld in het boek: Reboot je gezondheid in 24 uur. Meer weten over de sapjes van Joël? Dan kun je ook in onze Libelle Shop een detox kuur bestellen van Sapje.