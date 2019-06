Libelle Deelt Uit - Deze prijzen kun je donderdag 13 juni winnen

Donderdag 13 juni is het weer zover. Dan mogen we weer prachtige cadeaus weggeven tijdens de liveshow Libelle Deelt Uit. Fan van de Oranjeleeuwinnen of wil je je huis een upgrade geven, kijk dan donderdag mee!

Libelle Deelt Uit is op 13 juni om 16.00 uur live te zien op Facebook en Instagram.

Advertentie

Prijs 1: 1x de allereerste vrouwenvoetbaltafel ooit van Blokker

Uniek: want dit is het allereerste vrouwen-tafelvoetbalspel ter wereld! En dat allemaal ter ere van onze Oranjeleeuwinnen die op het WK voetbal gaan schitteren. Daarom mogen we dit tafelvoetbalspel t.w.v. € 59,99 weggeven van Blokker.

Je krijgt het tafelvoetbalspel én de 16 Oranjeleeuwinnen-borstbeeldjes. Dit zijn de mini-lookalikes van ons elftal. De Oranjeleeuwinnen hebben een kliksysteem waardoor je ze eenvoudig kunt bevestigen op het speciaal ontwikkelde Blokker tafelvoetbalspel. Zo kun je een potje tafelvoetballen met jouw persoonlijke selectie. Hoe leuk is dat?

Prijs 2: Casa ratan plantenhouder

Bij Libelle zijn we gek op planten en bloemen, alleen het vinden van een mooie pot of houder, is soms wat lastiger. Hoe leuk is deze Casa ratan plantenhouder t.w.v. € 39,- helemaal volgens de laatste woontrends. Je creëert het echte berbergevoel met deze plantenhouder met een hoogte van 79 centimeter. Nu alleen nog een mooie plant voor erin!

Prijs 3: 3x Libelle Zomerweek-broek

Als je op de Libelle Zomerweek was dan heb je de broek vast gespot. Een tropical party vraagt natúúrlijk om een bijpassende outfit. De Libelle-redactie was elke dag aanwezig op het strand van Almere in ons meest tropische pakje. Een pakje dat veel complimenten kreeg van alle bezoekers. Ook fan van onze tropische broek? Goed nieuws: je kan er eentje winnen. We hebben 2x de maat 36 en 1x een maat 42.

Prijs 4: 5x Jan Jans en de kinderen vakantieboek

Gek op Jan, Jans en de kinderen? Wij geven 5 exemplaren van het nieuwe album van de bekendste Libelle-familie weg. In dit gloednieuwe vakantieboek. Vind je maar liefst 120 strips, plus columns over de droomvakantie van Jan, Jans, Karlijn, Catootje, opa en Loedertje. En ohoe het de familie Tromp verging toen ze deze zomer twee weken offline gingen. Dat noemen we pas echt vakantie!

Prijs 5: 3x extreem handige make-up bril

Je make-up op doen terwijl je niet zo goed kan zien, kan soms best lastig zijn. De make-up bril heeft 1 glas die je van links naar rechts kunt draaien. Op deze manier kan je één oog opmaken en met het andere oog scherp zien. Zeg maar dag tegen mascara-vlekjes die je over het hoofd hebt gezien. We mogen 3 exemplaren weggeven met verschillende sterkte (1 met +1,5, 1 met +2 en 1 met +2,5). Vergeet niet in het opmerkingenveld aan te geven welk exemplaar je wilt hebben! Niet gewonnen? Je kunt ‘m ook nog in de Libelle Shop scoren voor € 14,95.

Prijs 6: 1x Genie-tas van Disney

Voor alle Disney-fans is dit een echt collectors item. Een heuse Genie-tas t.w.v. € 59,95. Het duurt nog even voordat Aladdin in de bioscoop draait maar als je alvast wat magie in je leven wilt, dan is deze tas iets voor jou. Of je ‘m nu gewoon lekker zelf houdt of dat je er je (klein)kinderen blij mee maakt. Het ronde glittertasje heeft een afdruk van de Genie uit Aladdin en een metalen koord.

Prijs 7: 5x Lolea Sangria

Je neemt een selectie van de beste wijn, vers fruit en specerijen. Voeg daar een vleugje Spaans temperament en Mediterraans vakmanschap aan toe en het resuleert in: Lolea, de eerste frizzante sangría ter wereld. Behalve dat elk zomerfeestje nog leuker wordt met deze lekkere sangria, misstaat de fles ook absoluut niet. De polka-dots geven de verpakking een gezellige zomerse look. Lijkt het je wel iets om deze te proeven? We geven er 5 weg.

Prijs 8: 10x Autoweek Vaderdagpakket

De AutoWeek Vaderdagbox is voor echte autoliefhebbers en bestaat uit de bestverkochte automagazines van Autoweek inclusief een paar Heeltread autosokken t.w.v. € 29,80. Helaas zal het pakket niet meer op tijd voor Vaderdag binnen zijn, maar wie weet is je vader binnenkort jarig? Of wil je jouw man een keer spontaan een cadeautje geven. Wil je ‘m toch op tijd hebben? Dan kun je ‘m ook hier bestellen voor maar € 12,50.

Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook en Instagram zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan en zet ’t in je agenda: donderdag 13 juni. Tot dan!

Let op: onderstaand winformulier kun je invullen tijdens Libelle Deelt Uit en daarna t/m zondagavond 16 juni 2019. Vergeet niet bij het ‘Opmerkingen-veld’ in te vullen op welke prijs je kans wilt maken.