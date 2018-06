Libelle Deelt Uit: deze prijzen kun je donderdag 14 juni winnen tijdens onze liveshow!

Aanstaande donderdag 14 juni is het zover: een nieuwe editie van Libelle Deelt Uit, dé liveshow op de Facebookpagina van Libelle waarin jij kans maakt op mooie prijzen. Deze editie staat in het teken van de zomer.

Donderdag 14 juni om 17.00 uur delen Libelle’s Helene en Carola weer live op Facebook mooie prijzen uit. Zeker de moeite waard om te kijken! Je maakt kans op deze prijzen:

1.

1 Tjoxbox Robijn Color t.w.v. €45,50

Speciaal voor jou hebben we een tjoxbox samengesteld vol met Robijnproducten. Berg je vieze was meteen op met de wasmand! Met het wasmiddel Robijn Color is alles in een mum van tijd schoon en blijft je gekleurde was langdurig mooi.

Wat zit er in deze tjoxbox?

6x Robijn-wasmiddel color van 735 ml

Robijn Geurbuiltjes Intense

En een Robijn-wasmand

2.

1 Tjoxbox Beerwulf t.w.v. €33,15

De nieuwe Tjox pack bestaat tot 12 verfrissende bieren, voor de heerlijke zomerdagen. Bieren zoals de Welde Pepper Pils, Kona Big Wave en volbeat beer zitten in deze box en zijn perfect voor de barbecue of gewoon om te genieten.

3.

1 Stormlamp t.w.v. €64,95

Heerlijk voor de lange zomerdagen: een tof uitziende lamp die ook nog is erg praktisch is. Hij is namelijk waterdicht en kan tegen een stootje. Ideaal dus als je gaat kamperen, varen, bbq’en of borrelen met vrienden.

4.

5x het Libelle Zomervakantieboek van wel 300 pagina’s dik

5x het Libelle Zomervakantieboek van wel 300 pagina dik, waarvan 90 pagina’s zomerpuzzels, 111 pagina’s complete feelgood-romans, vakantietips en natuurlijk héél veel lekker lezen. Zo ben jij de hele vakantie zoet!

5.

Een jurkje naar keuze van de site Zendee.nl

Kies jouw perfecte jurk uit op Zendee.nl. Zijn jurkjes niet helemaal jouw ding, dan mag je ook gewoon een rok en een vest uitzoeken, hoe handig is dat? Kleding van Zendee.nl is van biokatoen gemaakt, dat beter voor je huid en het milieu is. De kleding is sportief met een vleugje retro.

Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan. En zet ’t in je agenda: donderdag 14 juni om 17.00 uur. Tot dan!