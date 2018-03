Libelle Deelt Uit: deze prijzen kun je donderdag winnen tijdens onze liveshow!

Aanstaande donderdag 29 maart is het zover: een nieuwe editie van Libelle Deelt Uit, dé liveshow op de Facebookpagina van Libelle waarin jij kansmaakt op mooie prijzen. Deze editie staat in het teken van Pasen.

Donderdag 29 maart om 17.00 uur delen Libelle’s Bastiaan en Carola weer live op Facebook mooie prijzen uit. Zeker de moeite waard om te kijken! Je maakt kans op deze prijzen:

1.

5x 2 kaarten voor de Libelle Zomerweek

De Libelle Zomerweek is het allerleukste feest van Nederland en vindt dit jaar plaats van 21 t/m 27 mei. Het thema: DISCO LOVE. Samen met je zus, moeder, partner of vriendin kun je tientallen workshops volgen en luisteren naar artiesten als Charly Luske, Gijs Staverman en Jennie Lena. Nog meer redenen nodig? Die vind je hier.

2.

1 paar Travelin’ laarzen ‘Marseille’ t.w.v. €179,95

Travelin’ Marseille ankle boots: voor dagelijks gebruik in je vrije tijd, tijdens citytrips en op kantoor. Deze multifunctionele enkellaarzen hebben een frisse, moderne look en een soepele pasvorm. Uniek aan de Marseille-enkellaarzen zijn de natuurlijke materialen en de lederen binnenzijde. De klassieke zool is stijlvast, isolerend en heeft een stevige grip, ook onder natte omstandigheden. Verkrijgbaar in maten 36 t/m 42. De Marseille is verkrijgbaar in: cognac, blauw, taupe en zwart. Uiteraard mag de winnaar zelf de juiste maat en kleur kiezen.

3.

Tjox Prodent box t.w.v. €60

Wist je dat tandartsen aanraden om elk kwartaal je tandenborstel te vervangen? Dan zit je goed met deze box, want hiermee kun je met zijn tweeën maar liefst een heel jaar lang vooruit! In de box zitten tandenborstels in verschillende kleurtjes – zodat je ze makkelijk uit elkaar kunt houden – en verschillende soorten tandpasta, van superfris tot whitening. Dit zit er in de box: Prodent Tandenborstel Ultra Reach medium (8 stuks in 4 verschillende kleuren), Prodent Coolmint (75 ml, 4 stuks), Prodent Freshgel (75 ml, 4 stuks), Prodent White Now Gold (75 ml, 4 stuks).

4.

2 overnachtingen voor 4 personen in Vakantiepark Westerbergen via Voordeeluitjes.nl

Je krijgt 2 overnachtingen in een 4-persoonsbungalow, inclusief eindschoonmaak. Daarnaast ontvang je 4 dagentrees voor Slagharen, heb je gratis toegang tot het zwembad, fiets- en wandelroutes en kun je gratis parkeren. Meer informatie over Vakantiepark Westerbergen vind je hier.

5.

10x Plus Big Shopper-tas met een rijk gevuld Fairtrade-ontbijtpakket

In het pakket zitten 10 producten met een totale consumentenwaarde van €25: fairtrade chocopasta, hagelslag, thee, koffie, sinaasappelsap, paaseitjes, flesje Cava, doosje Gijs-eieren en afbakbroodjes.

6.

20x een boekenpakket van Uitgeverij Orlando t.w.v. €54,95

Het boekenpakket bestaat uit de volgende drie boeken: Vreemdelingen met dezelfde droom (Alison Pick), De verbintenis van tegenpolen (Alice Hoffman) en Melk en honing (Rupi Kaur).

Vreemdelingen met dezelfde droom – Alison Pick t.w.v. € 19,95

Vreemdelingen met dezelfde droom van Alison Pick vertelt het verhaal van enkele Joodse pioniers, twee jonge vrouwen en een oudere man, die de pogroms ontvluchten en een kibboets stichten op een stuk land dat later de staat Israël zal worden.

De verbintenis van tegenpolen – Alice Hoffman t.w.v. € 19,95

De verbintenis van tegenpolen, een historische roman die zich afspeelt in een wereld van bijna onvoorstelbare schoonheid, toont Alice Hoffman op de top van haar geweldige kunnen.

Melk en honing – Rupi Kaur t.w.v. €15

Rupi Kaur is een internationale sensatie. Van haar dichtbundel Melk en honing gingen wereldwijd meer dan 3 miljoen exemplaren over de toonbank. De dichtbundel Melk en honing, behandelt thema’s zoals geweld, misbruik, liefde, verlies en vrouwelijkheid.

7.

5x het boek ‘Expat exit’ van Patricia Snel

Expat exit is de nieuwe thriller van Patricia Snel, de bestsellerauteur van De expat. Het nieuwe boek is een beklemmende thriller over vrijheid, liefde en innerlijke kracht.

Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan. En zet ’t in je agenda: donderdag 29 maart om 17.00 uur. Tot dan!