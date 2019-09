Libelle Deelt Uit: deze prijzen kun je donderdag 19 september winnen

Donderdag 19 september is het weer zover. Dan mogen we weer prachtige cadeaus weggeven tijdens de liveshow Libelle Deelt Uit. Van tickets voor een festival tot een romantisch boek voor de herfstachtige dagen.

Libelle Deelt Uit is op 19 september om 16.00 uur live te zien op Facebook en Instagram.

Advertentie

Prijs 1: 3x vlekkenpen van AEG t.w.v. €119

Helaas krijgen we vaker dan we zouden willen vlekken op onze kleding. We krijgen ze er niet meer uit of moeten grof geweld gebruiken waardoor we onze kleding verpesten. Met deze handige tool van AEG verdwijnen deze heftige vlekken als sneeuw voor de zon. Het enige wat je hoeft te doen is water en wasmiddel toe te voegen aan het apparaat. Vervolgens stuurt de ultrasound-technologie kleine trillingen door de vezels om de vlek deeltje voor deeltje los te weken. Helaas krijgen we vaker dan we zouden willen vlekken op onze kleding. We krijgen ze er niet meer uit of moeten grof geweld gebruiken waardoor we onze kleding verpesten. Met deze handige tool van AEG verdwijnen deze heftige vlekken als sneeuw voor de zon. Het enige wat je hoeft te doen is water en wasmiddel toe te voegen aan het apparaat. Vervolgens stuurt de ultrasound-technologie kleine trillingen door de vezels om de vlek deeltje voor deeltje los te weken.

Prijs 2: 5x 2 filmtickets After the wedding

Zin in een avondje uit met vriendinnen? Maak kans op 2 filmtickets voor de nieuwe film After the wedding. Isabel (Michelle Williams) is de manager van een weeshuis in Calcutta. Ze gaat in op een uitnodiging van zakenvrouw Theresa (Julianne Moore) die haar wil inlijven bij haar organisatie in New York. In ruil daarvoor zal Isabel het noodlijdende weeshuis voorzien van de nodige financiële support. De keuze dat zij haar weeskinderen dan niet meer mag bezoeken, maar hen daarmee wel financieel kan redden is moeilijk voor Isabel. Helemaal als blijkt dat Theresa ook nog eens is getrouwd met haar ex, Oscar (Billy Crudup), waarmee ze een geheim deelt…

Prijs 3: 1x tas met sjaal van Mart Visser t.w.v. €140

Bezig met het aanschaffen van je nieuwe herfstgarderobe? Deze tas met sjaal van Mart Visser mag niet ontbreken. Je maakt elke look compleet met deze mooie zwart-witte logosjaal van Mart Visser en bijpassende tas. Het grafische design van de tas geeft de shopper een sportieve touch. Liever een klassieke uitstraling? Keer de tas binnenstebuiten en voilà: de tas is klassiek zwart met Mart Visser-logo.

Prijs 4: 5x 2 kaarten voor het In de Wolken Festival t.w.v. €15,95

Baby op komst in de familie of ben je net vader of moeder geworden? Dan is het In de Wolken Festival iets voor jou. Geniet van de wereld van buiken en baby’s. Je kunt shoppen bij meer dan 100 merken, maar ook ontspannen en genieten van muziek of een lekker hapje bij een van de foodtrucks. Op het adviesplein kun je terecht voor al je vragen. Deze kun je stellen aan diverse deskundigen. Ook voor stylingadvies voor je babykamer kun je hier terecht bij stylistes.

Prijs 5: 5x het boek Thuiskomen van Jackie van Laren

Even helemaal wegdromen bij dit heerlijke romantische verhaal van Jackie van Laren. Het boek Thuiskomen gaat over 2 singles die elkaar bij een televisiespelletje ontmoeten. Freddy van Ee is een succesvol schrijfster die met haar 2 katten in een schattig dijkhuisje in Amsterdam-Noord woont. Ze houdt er niet van om in de belangstelling te staan, maar laat zich toch door haar uitgeefster overtuigen om mee te doen aan een tv-spelletje. In het panel zit ook de beroemde Nick Jacobs, een van oorsprong Nederlandse countryzanger die vroeg in zijn carrière naar de VS is verhuisd en nu in Nederland is omdat zijn moeder zorg nodig heeft. Nick en Freddy vinden, vol verwondering, iets bij elkaar waarvan ze beiden niet hadden gedacht dat het nog zou kunnen…

Prijs 6: 5x Libelle Marjolein Bastin 2020-agenda t.w.v. €13,50

Je afspraken opschrijven, notities maken of je vakantie plannen: we kunnen écht niet meer zonder een agenda. Goed nieuws: de nieuwe Libelle-agenda’s liggen bijna in de winkels, maar jij kunt ‘m nu als eerste bij ons winnen. Geniet elke dag van een prachtige natuurtekening terwijl je je afspraken noteert. De agenda heeft een duidelijke indeling, een goed overzicht en genoeg ruimte voor aantekeningen. Ook leuk als cadeautje! Niet gewonnen? Hier scoor je ‘m zelf.



Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook en Instagram zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan en zet ’t in je agenda: donderdag 19 september Tot dan!

Let op: onderstaand winformulier kun je invullen tijdens Libelle Deelt Uit en daarna t/m zondagavond 22 september 2019 00.00 uur. Vergeet niet bij het ‘Opmerkingen-veld’ in te vullen op welke prijs je kans wilt maken.