Dit jaar vieren we een tropisch feestje op de Libelle Zomerweek en daar mogen we weer heel veel mooie prijzen weggeven tijdens de Libelle Deelt Uit. Niet alleen kun je meedoen thuis vanachter je computer, tablet of telefoon. Ook tijdens de Libelle Zomerweek bij de Libelle TV-stand kun je met je neus in de prijzen vallen!

Libelle Deelt Uit is op 23 mei om 15:00 uur te zien op Facebook en Instagram en op zondag 26 mei om 15:00 op de Libelle Zomerweek zelf. In de prijzenpot zit deze keer:

Prijs 1 – 3x Elho-plantlamp t.w.v €69

Een prachtige Elho-plantlamp t.w.v €69. Als je in een donker huis woont, kan het soms lastig zijn om je planten op de juiste manier te verzorgen. Speciaal voor deze situaties is er dus de Elho-plantlamp. Die je planten gezond en gelukkig houdt. De lamp is daarnaast ook nog eens met liefde voor de natuur gemaakt want hij is gemaakt van gerecycled plastic.

Prijs 2 – 3 kunstwerkjes van Anca Bloc

Kunstenares Anca Bloc maakte speciaal voor de Libelle Zomerweek 3 kunstwerkjes t.w.v. €134,95 om weg te geven aan jullie. De kunstwerken zijn allemaal uniek en met houtskool getekend. Aanstaande donderdag om 15:00 wordt er laten

Prijs 3 – 3x De Jouwe-bon t.w.v €75

Als je je huis wilt op vrolijken met iets aan de muur, dan hebben wij iets leuks voor je. Je kunt je eigen fotocollage ontwerpen met de Jouwe. Kies voor hexagons, cirkels, letters of vierkanten. Binnen no time breng je jouw muur tot leven.Wij geven 3x een De Jouwe-bon weg ter waarde van €75.

Prijs 4 – Tray-set van Grönfeld

Het Deense bedrijf Grönfeld maakt producten die je zowel binnen als buiten kunt gebruiken. In de Libelle prijzenpot zit een Tray-set bestaande uit een dienblad en een hangrekje. Hierop kun je buiten mooi je favoriete bloemen presenteren, maar je kan ‘m ook in de badkamer gebruiken om je beautyproducten te stallen.

Prijs 5 – 3×3 Garnier BIO-producten

Bij Garnier geloven ze dat er voor elk huidtype een ideale en unieke plant is. De natuurlijke eigenschappen van deze planten zorgen voor de optimale verzorging, op maat voor jouw huidtype. Uit elke plant zijn door middel van zorgvuldige en duurzame methodes de meest werkzame stoffen gehaald om het beste resultaat te garanderen. We geven 3x een Garnier beautypakket weg. Hierin zit een konjac reinigingsspons, bio lavendel anti-age dagcrème en loving blends amandelmelk yoghurtmasker.

Prijs 6 – 3x Bamboo-orchid

Ook mogen we 3x een speciale bloemensoort weggeven: de Bamboo-orchid. Deze mystieke bamboe orchidee groeit van oorsprong uitbundig op rotsen en in bomen in Azië. Zij wordt niet alleen geliefd om haar looks maar zij wordt ook gezien als de parel binnen de traditionele Chinese geneeskunde. Deze beauty heeft dan ook een belangrijke rol in Oosterse legendes. Wie weet geniet jij straks in huis van deze overweldigende bloemenzee met haar explosies van kleur en geur.

Prijs 7 – 3x bloemen Festival Colours

Kan je tuin of terras wel wat kleur gebruiken? Festival Colours biedt potten met fleurig perkgoed. Alle planten zijn met zorg geselecteerd en gekweekt en in elke pot vind je minimaal drie kleuren of soorten bij elkaar. We mogen 3x een schaal bomvol bloemen zoals de Verbena’s, Calibrachoa, Petunia, Lobelia, Bacopa en Nemesia weggeven. Beginnen de groene vingers al te jeuken?

Prijs 8 – 3x schilderijtjes van Aimee Schreurs

Aimee Schreurs maakt 3 kleine schilderijtjes speciaal voor de Libelle Zomerweek in tropische sferen en jij kunt een exclusief exemplaar van haar winnen.

Prijs 9 – Strandtas van Kleurenmeester t.w.v €79

Deze canvas strandtas is een zomer item dat niet mag ontbreken in ieders tassencollectie! Perfect voor een dagje naar het strand of een picknick. De strandtas heeft een vrolijk streep-design, een ritssluiting en is groot genoeg om veel spullen in op te bergen. Zelfs als je niet naar het strand gaat.

Prijs 10 – 3x Areca plant van Plantsome

Bij een tropisch feest horen natuurlijk bloemen en planten. Ook jij kan thuis een tropische feest creëren. Hoe? Met Plantsome. Wij mogen 3x de tropische Areca plant weggeven. Geen groene vingers? Geen probleem, download de app van Plantsome en deze geeft je uitgebreide tips hoe je jouw plant het beste kunt verzorgen.

Prijs 11 – 3x slippers van Havaianas

Wij zitten al helemaal met ons hoofd in de zomer. Deze zomer schitter ook jij op ’t strand want we mogen geven 3x slippers van Havaianas weggeven. Ideaal voor iedere vakantie (zelfs als je thuis blijft!).

Prijs 12 – 3x kandelaar van Dutch Bone t.w.v. €39,90

Echte parels komen vaak van Moeder Natuur. Neem nu agaat, een edelsteen die je in vele werelddelen kunt vinden, maar voornamelijk in Zuid-Amerika. Met kandelaar Gem benadrukken we de prachtige kleuren van agaat door aan de achterzijde een waxinelichtje te laten branden. Dan moet het beste deel nog komen, namelijk dat Dutchbone Gem ook een pareltje is zonder kaarslicht! Wij mogen er 3 weggeven.

Prijs 13 – 9x Manon

Geniet je ook elke week van het dagboek van Anne-Wil in Libelle? Dan is Anne-Wil’s dochter Manon je vast niet onbekend. En het leuke is: net als haar moeder houdt zij een dagboek voor ons bij. Maar dan digitaal en we mogen 9x een jaarabonnement op de e-column van Manon weggeven. Iedere dinsdagmiddag zit-ie in je mailbox!

Prijs 14 – 7x cadeaubon van VanDalen t.w.v €100

And last but not least: we geven 7 cadeaubonnen ter waarde van €100 weg van VanDalen! Shop nieuwe zomerschoenen om je outfit compleet te maken.

Wil je een van deze prijzen winnen? Like Libelle op Facebook zodat je een melding krijgt wanneer we live gaan, of volg ons op Instagram en zet ’t in je agenda: donderdag 23 mei om 15:00.

Of kom langs bij de Libelle TV-stand op de Libelle Zomerweek donderdag 23 mei om 15:00 en zondag 26 mei om 15:00. Tot dan!

