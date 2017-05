Op zoek naar een nieuwe bril? Kijk eerst welk type je bent (of ga naar de stand op de Libelle Zomerweek!)

Libelle samen met Eyelove

Op zoek naar een nieuwe bril? Stoer, klassiek of zakelijk? Met een nieuwe bril creëer je zo een heel nieuwe uitstraling. Lastig om te kiezen? Niet als je deze vragen en tips bekijkt. En goed om te weten: Libelle stelde samen met Eyelove Brillen een bijzondere collectie samen. Veel plezier met je nieuwe bril!

Wie ben je?

Vind je het leuk om op te vallen, of heb je liever een meer bescheiden montuur? Voor je gaat kiezen, denk eens na over wat je wilt uitstralen. Ben je een sportief type, klassiek, of meer trendy? Voor elke categorie bestaat er een mooie bril. Fijn als je in de winkel al weet welke richting je wilt zoeken. Het belangrijkste: als jij de bril leuk vindt, en hij zit goed, dan is dat jouw bril!

Welke vorm gezicht heb je ?

De vorm van je gezicht is van groot belang. Er zijn in principe 3 vormen te onderscheiden: rond, hoekig en ovaal. Stelregel is vaak: kies een vorm montuur die contrasterend is aan de vorm van je gezicht. Mensen met een hoekig gezicht kiezen dus het best voor een bril met zachte lijnen. Heb je een rond gezicht? Dan staat een bril met hoekige lijnen juist goed. Bij mensen met een ovaal gezicht staan vrijwel alle monturen goed. Tip: kijk ook of de lijn van je bril je wenkbrauwen volgt. Dan staat de bril helemaal mooi.

Welk kleurtype ben je?

Welke kleur ogen heb je? Welke kleur ondertoon heeft jouw huidtype? Vaak zie je aan je kledingkast al wel welke type je bent: heb je vooral blauw en zwart, dan ben je meer een wintertype. Kies dan voor een montuur in die kleur. Heb je een warme ondertoon in je huidskleur, kiest dan voor kastanjebruin of okergeel. Maar probeer zeker ook een montuur met meerdere kleuren, deze passen er vaak verrassend goed bij. En vergeet niet de kleur van je ogen: een bril met een blauwe ondertoon kan het blauw mooi benadrukken.

Wat doe je?

Draag je je bril altijd, of alleen op je werk? Of alleen om te lezen? Hoe vaak of waarvoor je je bril draagt, kan belangrijk zijn in je keuze. Past de uitstraling van je bril met wat je doet? En zit de bril wel lekker bij sporten of lezen?

Tip: moet je je bril vaak op en af zetten? Misschien is dan een multifocale bril prettig.

