Libelle Legt Uit: dit mag er wel en niet in de glasbak

Nu de avondklok er hoogstwaarschijnlijk aan zit te komen, kunnen we alleen nog een luchtje scheppen in onze eigen tuin of op het balkon. Met deze drie handige tips heb je ook in de winter plezier van je balkon.

Advertentie

Winterharde planten

In de winter is het een stuk killer buiten, dus je doet er goed aan om je balkon wat op te vrolijken met winterharde planten. We maakten eerder al eens een lijstje met planten die de winter overleven en ook nog eens kleur geven. Denk hierbij aan de Japanse anemoon of bergthee.

Gezellige lounge

Maak een knus hoekje waar je in alle rust een kop thee of warme chocolademelk kan drinken. Hiervoor heb je een warm dekentje, kussens, een loungebank of grote loungekussens nodig. In de winter is het wel slim om de kussens en dekens mee naar binnen te nemen als je gaat slapen.