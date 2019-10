Libelle Legt Uit: Waarom wordt dierendag op 4 oktober gevierd?

Ieder jaar vieren we op 4 oktober dierendag. Het is dé dag waarop we ons huisdier extra in het zonnetje zetten en verwennen met wat lekkers. Maar waarom wordt het eigenlijk op uitgerekend de 4e gevierd? Libelle legt het je uit.

Een beetje speurwerk leert ons dat deze datum niet zomaar uit de lucht is gegrepen, maar een hele geschiedenis met zich meedraagt.

Ontstaan dierendag

Het ontstaan van Werelddierendag gaat heel ver terug. Het idee om een dag speciaal in het leven te roepen voor (huis)dieren, kwam tot stand tijdens een vergadering van dierenbeschermers in 1929. De vergadering vond plaats in Wenen. Het onderwerp van de bijeenkomst? Het stoppen van dierenmishandeling.

Mevrouw Winter

Een vergaderpunt was de brief van de Tsjechische mevrouw Winter. Zij had naar de dierenactivisten geschreven met een briljant idee; namelijk het oprichten van een dag om extra aan dieren te denken. Dit was een idee dat alle mensen in de vergaderzaal als muziek in de oren klonk.

Franciscus van Assisi

Maar hoe kies je welke dag het moet worden? Na een lang beraad besloten de mensen dat 4 oktober de beste dag was. Dit is namelijk de sterfdag van de Franciscus van Assisi; de heilige van onder andere planten en dieren uit de Bijbel. En vanaf 1922 wordt dierendag wereldwijd dus jaarlijks op 4 oktober gevierd.

