Libelle Legt Uit: is eenden brood voeren echt zo slecht voor ze?

Eenden brood voeren is nostalgie ten top. Maar als het aan de gemeente Amsterdam ligt, komt daar snel een eind aan. Vanaf april worden in delen van onze hoofdstad boetes uitgedeeld aan eendjesvoerders.

De dieren zouden er namelijk dood van kunnen gaan én de broodkruimels trekken ratten aan, waar Amsterdammers veel over geklaagd zouden hebben. Er is zelfs een meldpunt eendjes voeren in het leven geroepen. Maar is brood nou écht zou slecht voor eenden?

Fabel

Dat eenden die brood gevoerd krijgen eerder dood gaan “is een fabel”, vertelt bioloog en directeur van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam Kees Moeliker aan Editie NL. “Dit is nooit onderzocht. Eenden die niet eten gaan eerder dood, dat is zeker.” Wel bevestigt hij dat “een overdaad aan zout zeker ongezond is voor vogels”.

Mondjesmaat brood voeren

Maar of we compleet moeten stoppen met eendjes voeren? Dat vindt de expert dus wat buitensporig. Nee, hele broden dumpen is vooral slecht voor de waterkwaliteit en een grote lokker voor ratten. Maar: “Eenden met mate brood voeren, in kleine stukjes, en stoppen met voeren op het moment dat ze niet meer toehappen is helemaal niet verkeerd. (…) Het ‘probleem’ met eendjesvoeren is opgelost als het mondjesmaat gebeurt.”

Stadseend vs wild eend

Ook maakt hij korte metten met het idee dat een stadseend veel korter zou leven dan een wilde eend. Sterker nog: “Het zou het in de stad wel eens veel veiliger kunnen zijn voor eenden dan daarbuiten”, schat de eendenkenner in. “In de stad wordt niet op ze gejaagd en zijn ze dankzij de eendjesvoerende mensen het hele jaar verzekerd van eten. Daardoor zouden stadseenden wel eens langer kunnen leven.”

Alleen in de winter

Toch geeft de eendenkenner de tip om eenden en andere vogelsoorten alleen in de winter te voeren. Dan help je moeder natuur juist een handje. “Dan is er onvoldoende natuurlijk voedsel in de vorm van waterplanten en -dieren.”

Leerzaam

De bioloog blijft de nostalgie van eendjes voeren inzien. Hij denkt dat ouders aan de hand daarvan hun kinderen veel kunnen leren over gevogelte. Zoals de mannetjes van de vrouwtjes onderscheiden, en naar de meerkoeten, waterhoentjes, zwanen en ganzen kijken – die ook van het brood mee eten. “En een half uurtje zelf kijken langs de oever van een singel of plas, daar kan natuurlijk geen natuurfilm tegenop.”

Bron: Editie NL. Beeld: iStock

