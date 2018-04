Libelle Legt Uit: is gedroogde pasta gezonder dan verse pasta?

Waar je vroeger misschien alleen macaroni en spaghetti in de supermarkt zag liggen, is dat de afgelopen jaren flink veranderd. Naast gedroogde pasta verkoopt de gemiddelde supermarkt nu ook verse pasta. Maar is dat nou minder gezond?

De Consumentenbond zocht uit welke pasta je het beste kunt eten. Daarvoor keken ze niet alleen naar gewone pasta, biologische pasta en volkorenpasta, maar ook naar verse pasta. Een opvallende ontdekking: het maakt qua voedingswaarde weinig uit of je gedroogde pasta of verse pasta eet. Wel verschilt het aantal gram vezels sterk per soort.

Vezels

En die vezels zijn nou juist zo belangrijk. Het draagt niet alleen bij aan een goede werking van de darmen, maar volgens de Gezondheidsraad hebben mensen die vezelrijk eten ook minder kans op hart- en vaatziekten. En dan is er nog het verschil tussen volkoren en vezelrijke pasta. Vezelrijk doet zijn namelijk niet altijd eer aan volgens het onderzoek, daarom kun je over het algemeen beter voor volkoren kiezen. Alleen de Honig vezelrijk-pasta is daar een uitzondering op. Benieuwd naar de hele lijst met pasta’s? Het AD heeft alle soorten onder elkaar gezet.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock.