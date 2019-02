Libelle Legt Uit: zijn we echt gelukkiger als de zon schijnt?

Het is nog hartje februari, maar we hebben nu al lenteweer met hoge temperaturen en een felle zon. Voel jij je ook ineens een stuk gelukkiger? En lijkt iedereen om je heen ook beter gemutst te zijn?

Dat is goed te verklaren. Maar volgens een expert worden de positieve effecten van lekker weer wel een beetje overschat.

Gelukshormoon

In de zon maakt je lichaam het gelukshormoon endorfine aan, dat zorgt voor energie en ontspanning. Als het ook nog eens warm is, verwijden je bloedvaten en ook dat levert een relaxter gevoel op. Biologisch gezien kan de zon dus best wat voor je betekenen. Maar het neemt zeker niet al je zorgen weg.

Verandering van het weer

Ter vergelijking: in het Amerikaanse Californië is het altijd zonnig. Zijn die mensen dan ook altijd gelukkig? Nou, nee, concludeerde Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman in 1998 al: uit zijn onderzoek bleek dat mensen in het midwesten van Amerika net zo gelukkig waren als hun landgenoten in het zonovergoten westen. Toch kan de verándering in het weer wel dat geluksgevoel teweegbrengen. We zijn maandenlang grauwe, regenachtige dagen gewend geweest. Als de zon zich dan weer eens een volle dag laat zien in februari en de temperatuur begin maart ook nog eens richting de 20 graden kruipt, voelt dat hartstikke fijn.

Effecten overschatten

Maar ja, als het 2 maanden lang achter elkaar die temperatuur is, gaat het nieuwe er ook wel weer vanaf. “Men overschat de negatieve én de positieve effecten die het weer kan hebben”, legt sociaal-psycholoog Paul van Lange dan ook uit aan de Volkskrant. “Wie ’s ochtends naar buiten kijkt en de zon ziet schijnen, denkt misschien dat hij zich de hele dag geweldig gaat voelen, maar die gevoelens zijn bij het lezen van de krant tijdens je ontbijt alweer veranderd.” Bovendien worden sommigen ook reuze enthousiast van sneeuw – maar zijn het na een dag of 2 ook wel weer zat. “Mensen weten zich nu eenmaal snel aan te passen. Dat zie je ook bij zaken als een lekke band of het winnen van de loterij: het geluksgevoel keert al vrij snel terug naar het oude niveau.”

Buiten wandelen

Ook heeft het geluksgevoel alles te maken met wat het lekkere weer je laat dóen. “Mensen komen buiten, gaan wandelen en zijn wat actiever”, verklaart klinisch psycholoog Christiaan Schotte tegenover Het laatste nieuws. “Een invloed op het gedrag dat een positiever effect op de stemming kan hebben.” Want wie wordt er nu niet blij van een wijntje drinken op het terras, of fietsen naar de plaatselijke ijssalon?

Kleine geluksmomentjes

Kortom: de zon an sich doet heus wat positiefs met je, maar het zijn meer de indirecte gevolgen ervan die je zo’n oppepper kunnen geven. Helaas verdwijnen je problemen met het lenteweer niet als sneeuw voor de zon. Maar hé, de kleine geluksmomentjes die je er toch uit kunt halen zijn het ook meer dan waard, toch?

Genieten dus, van die zon, maar vergeet niet om goed te smeren en een zonnebril te dragen:

Bron: de Volkskrant, Het Laatste Nieuws. Beeld: iStock