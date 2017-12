Libelle Legt Uit: hebben (kleine) honden warme kleding nodig?

Een (kerst)trui voor je hond: het is momenteel booming business en schattiger wordt het niet. Maar heeft het beestje echt iets aan dit soort kleding?

Honden met bodywarmers of truien aan zien er ontzettend koddig uit, maar critici vragen zich sterk af of het wel zo goed is voor het dier. Hondengoeroe Martin Gaus kan daar heel duidelijk over zijn.

Niet zielig, maar ook niet nodig

Vooropgesteld: nee, zielig is het volgens Gaus niet om je hond kleding aan te trekken – mits ‘ie nog goed kan bewegen en ademen, en zijn tong niet op z’n hielen hangt. Maar of het met de kou echt nódig is? Nee, ook niet. “Doordat ze lopen, gaat de bloedcirculatie heel snel”, legt hij uit aan RTL Nieuws. En zo houdt ‘ie zichzelf prima warm.

Windhonden en chihuahua’s

De angst van baasjes dat hun hond wellicht onderkoeld raakt, is volgens Gaus dus niet echt nodig. Desondanks kan hij zich voorstellen dat eigenaren van windhonden en kleine hondjes als chihuahua’s wél wat warme kleren voor hun dierenvriend inslaan. “Windhonden hebben een erg dun velletje, waardoor het weer wel directe invloed op ze heeft. (…) Daarbij duurt het langer voordat in een groot lijf het bloed afgekoeld is. Een klein hondje kan dus sneller koud worden, dat geldt zeker voor kortharige kleine honden.”

Vaseline

Belangrijker vindt Gaus om de tenen en voetzolen van je hond goed te beschermen tegen de kou. Door deze in te smeren met vaseline, voorkom je dat er ijsblokjes tussen de tenen ontstaan. Ook beschermt het smeersel tegen pekel als er zout is gestrooid – dit kan gaan irriteren aan de poten. Sneeuw moet zowel voor jou als je huisdier wel een feestje blijven.

