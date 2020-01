Libelle Legt Uit: is een last minute deal voordeliger dan vroegboekkorting?

Buiten is het grijs en koud en om je heen lonken de advertenties van zonnige vakantieoorden. Wat doe je? Nu al boeken? Of wachten tot het nóg goedkoper wordt? Libelle zocht het voor je uit.

Nu de aanbiedingen voor vroegboekers je om de oren vliegen is de verleiding om je vakantie nu al vast te leggen groot. Toch blijft het wikken en wegen. Kun je toch beter voor de last minute deal gaan? Welke optie voor jou voordeliger is, hangt af van een paar factoren.

Last minute deals

Laten we eerst het hoge woord eruit gooien: ja, de last minute aanbiedingen zijn het goedkoopst. Hotels, luchtvaartmaatschappijen en reisaanbieders willen nooit met overgebleven kamers, vliegtuigstoelen of arrangementen achterblijven. Om van de overblijfselen af te komen, gooien ze de prijs hiervoor graag drastisch omlaag. Echter doen ze dit vaak pas een aantal dagen voor vertrek. Als je optimaal gebruik wil maken van deze budgetproof optie, is het van belang dat je flexibel bent. Een last minute deal is voordelig wanneer je niet gebonden bent aan een specifieke periode voor je reis. Ook is het in dit geval handig om met een klein gezelschap te gaan. Vaak zijn er voor 2 of 3 personen nog hele leuke deals beschikbaar. Ook ben je voor dit type aanbieding liever niet te plaatsgebonden en ben je wel in voor een verrassing. Je weet immers nooit op welke bestemming de meeste vakanties overblijven.

Vroegboekkorting

Niet zo’n flexibele agenda of met een groot gezelschap op pad? Dan is vroegboekkorting meer voor jou. Ook al is het niet zo goedkoop als een last minute vakantie, heb je met dit type aanbieding nog een goede deal te pakken. De prijzen worden in dit geval door reisaanbieders namelijk extra laag gemaakt, zodat zij vroeg van al hun vakanties af geraken. Vervolgens gooien ze de prijzen weer omhoog. Het is dus van belang dat je precies op het juiste tijdstip boekt. Dit doe je het liefst 6 tot 8 maanden voor je vakantie. Goedkoper dan in die periode wordt het namelijk niet. Vroeger boeken of langer wachten heeft dan ook geen zin.

Vliegtickets en pakketreizen

Gebruikmaken van vroegboekkorting is het meest van belang wanneer je een pakketreis of losse vliegtickets koopt. Wanneer je een rondreis gaat maken door een land, kun je de hotelovernachtingen vaak beter zo laat mogelijk boeken. Zo houd je je vakantie het voordeligst.

