Ben je dol op kaas en zijn de stukken schimmelkaas en nagelkaas dan ook niet aan te slepen in jouw huishouden? Dan wil je er natuurlijk wel zo lang mogelijk van genieten. Met deze tips krijg je dat voor elkaar, want zó kun je kaas het beste bewaren.

Goed nieuws: harde kaas is lang houdbaar. En als er wat schimmelvorming ontstaat, kan je dit gemakkelijk verwijderen met een mesje. Zorg er wel voor dat je er ruim 2,5 centimeter omheen snijdt en dat je mes de schimmel niet aanraakt.

Kaaspapier

Allereerst is het belangrijk dat je kaas in kaaspapier bewaart. De binnenzijde hiervan is namelijk voorzien van een laagje vershoudfolie. Dit folielaagje zorgt ervoor dat de kaas niet kan uitdrogen. Heb je geen kaaspapiertje bij handen? Dan volstaat een stukje ouderwets huishoudfolie ook prima.

Bewaardozen

Je hoort veel over handige kaasdozen waarin je jouw stukken kaas goed kunt bewaren in de koelkast. Toch is dit niet de beste manier. Want deze plastic bewaardozen kunnen het condensvocht niet kwijt, wat vroegtijdige schimmelvorming kan veroorzaken.

Harde kaas bewaren

Onder harde kaas vallen kazen als Pecorino en Parmezaan. Deze kazen zijn ongeopend tot wel 4 maanden houdbaar. Om zo lang mogelijk van deze smaakmakers te genieten, kun je ze geopend het beste in de koelkast bewaren. Ze blijven dan tot wel 6 weken goed. In de vriezer blijft de kaas een half jaar goed, al kan de smaak er wel door achteruit gaan.

Halfzachte kaas bewaren

Met halfzachte kaas beleg je jouw dagelijkse boterham, want hier valt onder andere de Goudse kaas en pittige Emmentaler onder. Deze blokken gaan iets minder lang mee dan harde kaas, want zijn ongeopend tot ongeveer 2 maanden goed. Geopend kun je de de kaas 2 tot 3 weken in de koelkast bewaren. Invriezen kan, mits de kaas niet té zacht is.

Zachte kaasjes bewaren

Zachte kaasjes zijn die heerlijke smeuïge kaasjes voor op de kaasplank. Denk hierbij aan blauwe kaas, roombrie of mozzarella. Zachte kaas bevat het minst vocht, waardoor ze slechts 1 á 2 weken houdbaar zijn. Invriezen is bij zachte kaasjes een slecht idee, aangezien ze na het ontdooien kunnen gaan kruimelen en minder smeuïg zijn.

Bron: Voedingscentrum, Tonnard Kaas. Beeld: iStock