Libelle Legt Uit: kun je van je kattenallergie afkomen door veel met katten om te gaan?

Ben je dol op katten, maar krijg je er vreselijke uitslag van? Of nies je je elke keer een ongeluk als je ook maar een beetje in de buurt komt van zo’n harig vriendje? Dan vraag je je misschien af of je van je kattenallergie kunt afkomen door juist heel veel met ze te knuffelen…

Want dat zou toch wel héél fijn zijn.

Hoe kan dat nou?

Kortademigheid, een loopneus, niezen en enorm veel jeuk: een kattenallergie is geen pretje. Naar schatting heeft maar liefst 15 procent van de Nederlanders een allergie tegen huisdieren, pollen of huisstofmijten of een combinatie daarvan. De oorzaak van zo’n allergie? Een verkeerde reactie van je afweersysteem tegen ‘onschuldige’ eiwitten. Die eiwitten scheidt de kat via z’n klieren uit en verspreidt hij via huidschilfers of urine.

Katten knuffelen?

Maar kan zo’n kattenallergie nou minder worden door juist heel veel met de beestjes om te gaan? “Helaas niet”, luidt het antwoord van Maurits van Maaren van het Erasmus MC aan de Volkskrant. “Een allergie ontwikkel je meestal al op kinderleeftijd en gaat niet meer vanzelf over. Zo’n allergie kan mild blijven, maar ook erger worden.” In dat geval wordt geadviseerd om je zo min mogelijk bloot te stellen aan allergenen – in dit geval katten, dus.