Libelle Legt Uit: mag je oude decemberzegels gebruiken?

Heb je nog decemberzegels van vorig jaar liggen die je nu wil gebruiken? Of wil je je decemberzegels in het nieuwe jaar gebruiken voor je gewone post? Dat kan, maar in veel gevallen moet je wel zegels bijplakken. Wij leggen je uit hoe het zit.

De decemberzegels van dit jaar mag je in de periode van 4 november 2019 tot en met 3 januari 2020 gebruiken voor al je kerst- en nieuwjaarswensen. Daarna mag je ze nog steeds gebruiken, maar moet je zegels bijplakken. Dit heeft er alles mee te maken dat de decemberzegel van 82 cent een lagere waarde heeft dan de gewone postzegel. Het actuele postzegeltarief van 2020 is namelijk 91 cent per postzegel.

Advertentie

Bijplakzegels

Het verschil zit ‘m dus maar in een paar centen. Het is daarom ook niet nodig om er direct een hele postzegel bij te plakken. Bij PostNL zijn er speciale bijplakzegels te koop van 2, 3 en 5 cent.

Decemberzegels van vóór 2019

Heb je oude decemberzegels liggen? Van vorig jaar of misschien zelfs van jaren geleden? Ook die kun je nog steeds gebruiken. De decemberzegels zijn alleen wel in de loop der jaren van waarde veranderd. Daarom is het goed om hieronder even te checken hoeveel je bij moet plakken. Je herkent decemberzegels aan de opdruk ‘december’, die de zegel sinds 2010 heeft.

Jaar Waarde decemberzegel Bijplakken tot 3 januari Bijplakken na 3 januari 2010 t/m 2019 0,82 – 0,09 2008 t/m 2009 0,34 0,44 0,57 2005 t/m 2007 0,29 of 0,39* 0,49 of 0,39 0,62 of 0,52

* In 2005 en 2006 was er een speciale ‘goede doelen Decemberzegel’ met een waarde van 0,39 euro.

Buitenland

Wil je je decemberzegels gebruiken om post naar het buitenland te sturen? Dit kan je tot en met 3 januari 2020 doen met post tot 50 gram. Hiervoor heb je 2 decemberzegels nodig.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: PostNL. Beeld: iStock