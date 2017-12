Libelle Legt Uit: dit is waarom we zoenen onder de mistletoe

Kerstbomen, adventskalenders, kerstcadeaus: Kerstmis barst van de tradities. Elkaar kussen onder de mistletoe, ofwel maretak, is er ook zo eentje. Maar waar komt dat idee eigenlijk vandaan?

Als je met iemand onder de mistletoe staat, moet je diegene een kus geven, luidt de traditie. Wij vragen ons toch sterk af waarom je onder een plant ‘moet’ zoenen.

Volksverhalen

De mistletoe is een plant die al honderden jaren in volksverhalen en sprookjes voorkomt. Het is een parasietplant, wat betekent dat het op andere bomen moet groeien om daar zijn voeding uit te krijgen. Je kunt het dus niet zelf in je tuin kweken.

Vruchtbaarheid

Mistletoes komen in zoveel sagen wereldwijd voor, dat iedere cultuur een ietwat eigen interpretatie ervan heeft. Over het algemeen wordt de sierlijke maretak gezien als het symbool van vruchtbaarheid en leven. En dat is niet zomaar: als in de winter de bomen er kaal bij staan en veel planten al doodgevroren zijn, blijft de mistletoe groen en zie je ‘m nog steeds aan de bomen groeien. De giftige besjes van de plant worden bovendien niet door dieren opgegeten – oftewel: een maretak is onverwoestbaar.

Plant van de liefde

Ook staat de maretak voor liefde en vriendschap, zeker in Noorse en Scandinavische sprookjes. In die verhalen zijn de witte besjes van de plant namelijk de tranen van Frigg, de godin van de liefde, die huilend om het verlies van haar zoon Baldr de mistletoe omdoopte tot plant van de liefde.

Mistletoe kopen

Kortom: eeuwenoude sagen hebben ervoor gezorgd dat we vandaag de dag nog romantiek koppelen aan de maretak. Daar komt dan ook de traditie van het kussen vandaan.

Bron: BBC. Beeld: iStock