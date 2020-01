Libelle Legt Uit: waar komt de uitdrukking 'rijke stinkerd' vandaan?

Tegenwoordig gebruiken we de uitdrukking rijke stinkerd om iemand met veel geld te bespotten. Dit kan voor de grap zijn, of juist uit boosheid of jaloezie. Maar waar komt deze uitdrukking eigenlijk vandaan?

Volgens experts wordt de uitdrukking rijke stinkerd sinds het einde van de 19e eeuw gebruikt. Het is dus niet eens een hele oude uitdrukking. Over de herkomst zijn de experts niet 100% zeker, maar er zijn 4 aannemelijke verklaringen in omloop. Dit zijn ze:

1. Dure parfums

Vroeger hadden alleen rijke mensen geld voor parfum. Hier spoten ze flink veel van op om hun welvaart mee aan te tonen. Rijken waren te herkennen aan hun geur. Uit minachting riepen armen juist dat ze stonken met die wolk parfum om zich heen.

2. Lijkenlucht

Vroeger kregen de rijken een graf vooraan in de kerk, de armen konden dit niet betalen. De uitdrukking zou te maken hebben met de lijkenlucht die je vooraan in de kerk kon ruiken. Hoewel het niet aannemelijk is dat dit echt te ruiken was, werd wel vaak gezegd dat kerkbezoekers niet vooraan wilden zitten, omdat ze van de lijkenlucht vandaan wilden blijven. De dode rijken zouden zorgen voor de stank in de kerk.

3. Stinkend = heel erg

Vroeger werd het woord stinkend gebruikt als versterking met de betekenis heel erg. Zo werd er bijvoorbeeld gezegd: ‘Ik hou stinkend veel van mijn vrouw’. Stinkend rijk werd toen ook al gezegd, dat betekende heel erg rijk. Waarschijnlijk is dit in de loop der jaren omgedraaid en is er rijke stinkerd van gemaakt.

4. Geld stinkt niet

De Romeinse keizer Vespasianus (7-79 n.Chr.) bedacht duizenden jaren geleden de uitdrukking ‘geld stinkt niet’. Hij zorgde ervoor dat het volk belasting moest betalen voor het overbrengen van de inhoud van openbare urinoirs naar het rioolsysteem. Een klusje waar een luchtje aan zat. Waarschijnlijk is het volk, dat niet blij was met de belasting, het om gaan draaien: geld stinkt wel en als je rijk bent stink je daarom ook.

