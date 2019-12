Libelle Legt Uit: is voorspoelen van je afwas nodig?

Er zijn twee kampen op de wereld: mensen die hun vaat uitgebreid voorspoelen voor ze het afwassen, en mensen die hun vieze borden direct in de vaatwasser zetten. Daarom ging Libelle op onderzoek uit om antwoord te geven op de prangende vraag: is het voorspoelen van je afwas écht nodig?

Het antwoord is ietwat verrassend.

Advertentie

Voorspoelen

Je zou misschien denken dat het een slordige gewoonte is, om je vieze vaat niet voor te spoelen. Het lijkt namelijk wel zo netjes om het wél te doen. Al helemaal met borden en pannen zou je denken dat het verstandig is om ze eerst al wat schoon te maken, zodat je ze blikend schoon uit de vaatwasser kunt halen.

Averechts

Maar niets blijkt minder waar te zijn. Ja, je leest het goed. Voorspoelen is niet alleen onnodig, maar werkt ook nog eens hartstikke averechts! Als je wilt dat je vaatwasmachine optimaal zijn werk kan doen, kun je jouw borden, kopjes, glazen en pannen het best direct in de machine zetten.

Optimaal werken

Waarom? Het afwasmiddel heeft vuil nodig om optimaal te werken. Wanneer de afwas al schoongespoeld is voordat je het in de vaatwasser zet, hebben de enzymen uit het wasmiddel niks meer om aan vast te kleven. En dus kunnen er juist restjes eten op de vaat achterblijven.

Kanttekening

Natuurlijk is het wel belangrijk om grote etensresten wel eerst in de prullenbak te gooien. Maar kleine sporen viezigheid op je borden, kun je zonder pardon laten zitten. Reken maar dat je ze er brandschoon weer uithaalt. Dat scheelt je nog tijd én water ook. Een echte win-winsituatie, dus!

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron:ELLE. Wassen. Beeld: iStock