Libelle Legt Uit: waar komt de uitdrukking 'uit de kast komen' vandaan?

Heb jij je weleens afgevraagd waar de uitdrukking ‘uit de kast komen’ eigenlijk vandaan komt? Wij leggen het je uit.

Het moment dat iemand besluit openlijk uit te komen voor de eigen seksualiteit of genderidentiteit dan noemen we dat ‘uit de kast komen’. Maar waarom noemen we dit eigenlijk zo? De oorsprong ligt bij de Engelse taal, waar ze ‘coming out of the closet’ zeggen. ‘Closet’ is afkomstig van een andere Engelse uitdrukking, namelijk: ‘skeletons in the closet’. Deze uitdrukking is ontstaan in de 19e eeuw en betekent dat je geheimen hebt die je niet aan de gemeenschap bekend wil maken.

Advertentie

Coming out-feesten

Coming out-feestjes bestaan al sinds het begin van de 20e eeuw, maar die hadden toen een andere betekenis. Een coming out-feest werd gegeven wanneer een jonge vrouw de leeftijd had bereikt waarop ze met een man kon trouwen. Ze presenteerde zichzelf op zo’n feestje aan welgestelde vrijgezelle mannen.

Jaren 50

In de jaren 50, toen homoseksualiteit in Nederland nog verboden was, kwamen er steeds meer bewegingen voor homorechten. ‘Coming out’ wat stond voor jezelf presenteren en ‘the closet’ wat stond voor geheimen openbaren, smolten samen tot één gezegde. Zo is in die tijd het gezegde ‘uit de kast komen’ ontstaan.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Quest. Beeld: iStock