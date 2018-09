Libelle Legt Uit: wat is het verschil tussen magnetron- en vershoudfolie?

Je hebt beide vast in je keukenkastje liggen: magnetronfolie om een maaltijd op te warmen en vershoudfolie om eten af te dekken. Maar het lijkt wel heel erg op elkaar. Wat is het verschil?

Volgens Astrid Postma-Smeets van het Voedingscentrum zit het ‘m eigenlijk in eh… een paar kleine gaatjes. In magnetronfolie zitten al kleine gaatjes geprikt waardoor de hete lucht weg kan, maar dat is bij vershoudfolie niet het geval. “Dan moet je er zelf gaatjes in prikken als je eten in de magnetron verhit. De gaatjes in de folie zorgen ervoor dat de overtollige waterdamp zich niet ophoopt onder de folie.”

Ongezond?

Is eten bereiden met de magnetron ongezonder dan wanneer je kookt op gas of inductie? Ook dat hebben we uitgezocht. Het antwoord vind je hier.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: iStock