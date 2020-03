Libelle Legt Uit: wat zijn de voordelen van een waterfilter?

Het drinkwater uit de Nederlandse kranen is van goede kwaliteit. In tegenstelling tot andere Europese landen, smaakt ons drinkwater niet naar chloor. Het gebruiken van water uit de winkel is dan ook niet nodig, maar toch wordt er vanuit sommige hoeken aangeraden om een waterfilter te gebruiken.

Waarom is dat eigenlijk? Libelle legt het je uit.

Een waterfilter kent allerlei gradaties, van betaalbaar tot ontzettend duur. Je kunt kiezen voor een simpele waterkan met losse filters, die je handmatig moet vervangen om de paar maanden. Hier giet je kraanwater in, om dit vervolgens door het filter te laten lopen. Maar als je het écht grondig wilt aanpakken, kun je ook een luxe filtersysteem laten bevestigen op de waterleiding van je huis. Zo drink je altijd gezuiverd water, zonder in de weer te hoeven met een kan.

Vervuild water

Maar waaróm zou je dit willen? Er wordt steeds meer gesproken over vervuild water, zelfs in Nederland. Zo werd er onlangs bericht dat er veel lood in kraanwater zit. Zóveel lood zelfs, dat er op meerdere basisscholen allerlei kinderen ziek van waren geworden. Ook wordt er gesproken over resten medicijnen die in kraanwater kunnen zitten, wat nare gezondheidsgevolgen kan hebben.

Smaakvoller

Daarnaast zou gefilterd water een stuk lekkerder smaken dan water dat rechtstreeks uit de kraan gedronken wordt. Minder bitter, zachter en simpelweg smaakvoller, luidt het oordeel.

Adviezen

Toch meldt het Voedingscentrum dat het prima gesteld is met ons drinkwater. “Het Nederlandse kraanwater behoort tot de beste ter wereld”, staat op de website van het Voedingscentrum. Er gelden wel uitzonderingen, namelijk wanneer er mogelijk te veel lood in het drinkwater zit. Dit kan het geval zijn wanneer je nog loden leidingen in je woning hebt, of wanneer je pas een nieuwbouwhuis bent betrokken. In dat geval gelden er bepaalde richtlijnen en adviezen. Benieuwd? Dan kun je de richtlijnen hier lezen.

Bron: Hetkanwel. Detoxplein. Parool. Beeld: iStock