Libelle Legt Uit: Waarom vieren we Sint-Maarten...

Zet het snoepgoed maar alvast klaar, want de kans is groot dat er vanavond zingende kinderen voor je deur staan met een lampion in hun hand. Vandaag vieren we namelijk Sint-Maarten! Maar waar komt deze traditie eigenlijk vandaan? En wat is de gedachte achter deze feestdag?

Sint-Maarten is een echt kinderfeest: de meeste kinderen knutselen van tevoren op school mooie lampionnen die ze met Sint-Maarten kunnen gebruiken om langs de deuren te gaan. In ruil voor het zingen van een liedje krijgen ze vervolgens snoep. Het leukste is natuurlijk om aan het einde van de avond de buit te bekijken en hier nog dagen van na te genieten.

Wat vieren we?

Met Sint-Maarten vieren we dat Sint-Maarten, een bisschop van Tours, gedoopt is. Zijn echte naam is eigenlijk Maarten van Tours, en hij werd in 316 geboren in Hongarije. Maarten was een populaire heilige in de middeleeuwen. Het verhaal gaat dat hij bij een stadspoort in Frankrijk een bedelaar ontmoette, die hij ter plekke de helft van zijn mantel gaf. Meer dan de helft kon hij ook niet geven: slechts de helft van de mantel was namelijk van hemzelf, de andere helft was van Rome.

Feestdag

Maarten stond vooral bekend om deze gulle daad, maar daarnaast zou hij ook nog diverse wonderen hebben verricht en mensen hebben genezen van hun ziekte. Hij werd uiteindelijk 80 jaar, wat hartstikke oud is voor die tijd. Maarten werd op 11 november begraven in Tours in Frankrijk. Om hem te eren is van zijn sterfdag een feestdag gemaakt, waarbij het gebruikelijk is om kinderen iets te geven. Vroeger kregen kinderen een mandarijn, maar tegenwoordig krijgen kinderen vooral snoepgoed.

Bron: Metronieuws. Beeld: ANP