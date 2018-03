Libelle's nieuwste special Tuin & Zo ligt nu in de winkels

In de (moest)tuin, op het balkon, het dakterras, de patio of de veranda: iedereen vindt het lekker, met de handen in de aarde! Tuin & Zo staat boordevol inspirerende tips, weetjes, groene shoppings en de allerlaatste tuintrends.

Maar liefst zestien keer per jaar geniet je van de allerleukste en mooiste Libelle Specials, waarin de favoriete onderwerpen van onze lezeressen worden belicht. De Specials zijn nu onderverdeeld in de vier populairste thema’s, namelijk: Libelle Gezond & Gelukkig, Libelle Tuin & Zo, Libelle Living en Libelle Lekker.

In de nieuwe editie van Tuin & Zo, die nu in de winkels ligt en online te bestellen is, lees je over drie bijzondere volkstuinen, we nemen een kijkje bij een grote volkstuin vol bloemen, we bezoeken een exotische inspiratietuin in Overijssel en tippen de leukste tuin-adresjes.

Ben je op zoek naar een nieuw plan voor je tuin? Op het inspirerende Takemeoutside.nl kun je gratis een eigen ontwerp maken.