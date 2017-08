Libelle Smaakmaker Awards: dit zijn de genomineerden in de categorie 'Gezond'

Naast Libelle als weekblad, verschijnen er jaarlijks Libelle Specials om je nóg meer te inspireren. En daar hebben wij goed nieuws over: niet alleen zijn de Specials vernieuwd, ook zullen er voortaan jaarlijks méer Specials verschijnen. Genoeg reden voor een feestje dus.

De Libelle specials Tuin&Zo, Lekker, Gezond en Living staan boordevol inspiratie en informatie en laten maandelijks zien wat de trends zijn voor het komende seizoen. Theetje, koekje en de nieuwste Libelle Special: daar kun je wel mee op de bank ploffen.

Categorie Gezond

Libelle is zelf smaakmaker en wil de Smaakmakers van Nederland de ruimte geven om te laten zien wat zij kunnen. Want, zonder hen kunnen we onze prachtige Specials niet maken. Binnen de categorie Gezond hebben wij de volgende Smaakmakers genomineerd:

Rens Kroes

Rens Kroes is de onbetwiste koningin van de Powerfood. Niet zo vreemd met grootouders die een biologische boerderij runden, een voedingsdeskundige als moeder én een topmodel in de familie. En alsof ze nog niet genoeg geïnspireerd heeft, schreef ze daarnaast ook 4 zeer succesvolle kookboeken.

Carlos Lens

Carlos Lens kennen we natuurlijk allemaal omdat hij ons fit houdt met de video’s van Libelle TV. Maar dat niet alleen: hij is al tientallen jaren de personal trainer van BN’ers als Linda de Mol en Bridget Maasland. En wat wij win/win noemen: wie met Carlos traint, doet tegelijkertijd de was en dweilt meteen de vloer.

Sanny Verhoeven

Sanny Verhoeven Zoekt Geluk. En die zoektocht deelt ze sinds 2013 met haar volgers op dé feelgood blog van Nederland. Met haar vlogs, interviews en video’s inspireert ze anderen om het beste uit zichzelf te halen.

Johan Noorloos

Johan Noorloos volgde op zijn 27e zijn eerste yogales en dat voelde voor hem meteen ‘bevrijdend’. Hij wilde niets liever dan zijn kennis en ervaringen delen. En dat deed hij: Johan leidde honderden yogaleren op en schreef verschillende boeken over zijn passie. We worden al zen als we dit alleen nog maar horen…

Winnaar

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het persevent op 4 september op Boerderij Langerlust in Amsterdam.

