Libelle Smaakmaker Awards: dit zijn de genomineerden in de categorie 'Living'

Libelle heeft weer iets te vieren! Allereerst de succesvolle restyling van de vier Libelle Specials: Lekker, Tuin & Zo, Living en Gezond. Ook het feit dat er voortaan jaarlijks meer Specials zullen verschijnen, is reden voor een feestje.

De Libelle specials Tuin&Zo, Lekker, Gezond en Living staan boordevol inspiratie en informatie en laten maandelijks zien wat de trends zijn voor het komende seizoen. Kortom: Libelle is zelf smaakmaker en wil alle andere smaakmakers van Nederland de ruimte geven om te laten zien wat zij kunnen. Want zonder hen kunnen we onze prachtige Specials niet maken.

Categorie Living

In de categorie Living hebben wij de volgende Smaakmakers genomineerd:

1. Jan en Monique des Bouvrie

Jan en Monique des Bouvrie ken je vast wel als interieurduo: Jan staat bekend om een hagelwitte en symmetrische huiskamer, en Monique om het gebruik van opvallende kleuren en bijzondere vormen.

2. Marianne, Fietje en Frans van vtwonen

De doorgewinterde stylisten Marianne, Fietje en Frans van vtwonen hebben alledrie een eigen stijl. Toch hebben ze één ding gemeen: ze laten bewoners weer verliefd worden op hun eigen huis.

3. Piet Hein Eek

Piet Hein Eek studeerde in 1990 af met een kast van sloophout, die later zijn handelsmerk zou worden. Hij staat bekend om zijn simpele materiaalgebruik en sobere vormgeving. Mooi én tijdloos.

4. Charlotte Landsheer

Keramist Charlotte Landsheer is de drijvende kracht achter Cor Unum, een bedrijf dat designkeramiek maakt in opdracht van top-ontwerpers van over de hele wereld. De productie komt tot stand dankzij professionals, vrijwilligers, studenten en mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt.

Winnaar

De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het persevent op 4 september op Boerderij Langerlust in Amsterdam.

